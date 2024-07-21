Выборы в США: Байден выходит из президентской гонки (документ)

Действующий президент США заявил, что такое решение будет в интересах демократов и всей страны. Теперь Джо Байден сосредоточится исключительно на исполнении обязанностей президента до конца срока.

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Президент США Джо Байден заявил 21 июля о снятии своей кандидатуры с выборов президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Данное заявление он опубликовал в соцсети Х (ранее — Twitter).

"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", — говорится в тексте заявления.

Байден констатировал, что за последние 3,5 года американцы "добились значительного прогресса как нация" и сегодня Штаты обладают сильнейшей экономикой в мире.

"Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны, снижение цен на лекарства для пожилых людей и расширение доступной медицинской помощи для рекордного количества американцев. Мы оказали критически необходимую помощь миллиону ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ. Приняли первый за 30 лет закон о безопасности оружия, назначили первую афроамериканскую женщину в Верховный суд", — перечисляет он свои достижения.

Также в США приняли самое важное климатическое законодательство в истории человечества.

"Америка никогда не была в лучшем положении для лидерства, чем сегодня. Вместе мы преодолели случающуюся раз в столетие пандемию и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сохранили нашу демократию. И мы возобновили и укрепили наши альянсы по всему миру. Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом", — сообщил Байден.

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10 кандидатов на замену Байдену: кто может пойти на выборы в США от демократов, — WP

Далее идет оговорка, что в интересах партии демократов и всей и страны будет лучше, если Байден сосредоточится исключительно на исполнении обязанностей президента до конца срока. На неделе Байден обратится к нации и подробно расскажет о своем решении.

Дональд Трамп назвал Байдена "худшим президентом за всю историю США"

Кандидат на должность президента США от респулбиканцев Дональд Трамп в телефонном разговоре с CNN через несколько минут после того, как Байден объявил о выходе из гонки, назвал его "худшим президентом за всю историю США".

Пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии. Трамп уже заявил, что если это будет вице-президент Камала Харрис, ему будет легче победить ее, чем Байдена.

Напомним, Трамп обвинял администрацию президента Джо Байдена в ответственности за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Республиканец не считает приемлемыми мирные условия президента России Владимира Путина, включающие уступки четырех областей Украины.

Фокус ранее писал, о покушении на Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. Кандидат в президенты получил ранение правого уха от выстрела 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.