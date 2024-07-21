Вибори у США: Байден виходить із президентських перегонів (документ)

Чинний президент США заявив, що таке рішення буде в інтересах демократів і всієї країни. Тепер Джо Байден зосередиться виключно на виконанні обов'язків президента до кінця терміну.

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Президент США Джо Байден заявив 21 липня про зняття своєї кандидатури з виборів президента США, які відбудуться 5 листопада 2024 року. Цю заяву він опублікував у соцмережі Х (раніше — Twitter).

"Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни я маю відмовитися від висування і зосередитися винятково на виконанні своїх обов'язків президента протягом терміну, що залишився", — ідеться в тексті заяви.

Байден констатував, що за останні 3,5 року американці "домоглися значного прогресу як нація" і сьогодні Штати мають найсильнішу економіку у світі.

"Ми зробили історичні інвестиції у відновлення нашої країни, зниження цін на ліки для літніх людей і розширення доступної медичної допомоги для рекордної кількості американців. Ми надали критично необхідну допомогу мільйону ветеранів, які зазнали впливу токсичних речовин. Ухвалили перший за 30 років закон про безпеку зброї, призначили першу афроамериканську жінку до Верховного суду", — перераховує він свої досягнення.

Також у США ухвалили найважливіше кліматичне законодавство в історії людства.

"Америка ніколи не була в кращому становищі для лідерства, ніж сьогодні. Разом ми подолали пандемію, що трапляється раз на століття, і найгіршу економічну кризу з часів Великої депресії. Ми захистили і зберегли нашу демократію. І ми відновили і зміцнили наші альянси по всьому світу. Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом", — повідомив Байден.

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10 кандидатів на заміну Байдену: хто може піти на вибори у США від демократів, — WP

Далі йде застереження, що в інтересах партії демократів і всієї країни буде краще, якщо Байден зосередиться виключно на виконанні обов'язків президента до кінця терміну. Цього тижня Байден звернеться до нації та детально розповість про своє рішення.

Дональд Трамп назвав Байдена "найгіршим президентом за всю історію США"

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп у телефонній розмові з CNN за кілька хвилин після того, як Байден оголосив про вихід із перегонів, назвав його "найгіршим президентом за всю історію США".

Поки що незрозуміло, хто стане кандидатом від Демократичної партії. Трамп уже заявив, що якщо це буде віцепрезидентка Камала Гарріс, йому буде легше перемогти її, ніж Байдена.

Нагадаємо, Трамп звинувачував адміністрацію президента Джо Байдена у відповідальності за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Республіканець не вважає прийнятними мирні умови президента Росії Володимира Путіна, що включають поступки чотирьох областей України.

Фокус раніше писав, про замах на Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу. Кандидат у президенти отримав поранення правого вуха від пострілу 20-річного Томаса Метью Крукса.