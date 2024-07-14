Скоєно замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа: що відомо (відео)

Експрезидент США покинув трибуну із закривавленим обличчям. Американські служби повідомляють, що під час стрілянини загинув один глядач — самого стрілець загинув від рук снайпера.

Related video

На передвиборчому мітингу в американському місті Батлер, штат Пенсільванія, на Дональда Трампа було скоєно замах — в експрезидента США вистрілили кілька разів. На опублікованому 13 липня телеканалом CNN відео можна почути звуки, імовірно, стрілецької зброї, після чого Трамп упав, схопившись за праве вухо.

Інцидент стався в одному з так званих "хитких" штатів на майбутніх виборах у президенти США. Щойно Трамп почав говорити про кількість нелегальних мігрантів у країні, пролунали звуки пострілів.

Служба охорони кандидата миттєво відреагувала, прикривши його тіло від подальших пострілів. Цієї ж миті пролунало ще кілька ударів, а в натовпі пролунали крики. Присутні на мітингу люди пригнулися, побоюючись за своє життя, а через кілька секунд біля трибуни з'явилися озброєні співробітники правоохоронних органів.

На відео також видно, що через деякий час Трамп за допомогою охоронців піднявся, а його вухо і частина обличчя були залиті кров'ю. Однак колишній американський лідер, судячи з усього, отримав легке поранення. Перед тим як покинути трибуну він вигукнув кілька фраз і під оплески публіки підняв у повітря кулак.

Пізніше стало відомо, що під час стрілянини загинув один глядач, ще двоє присутніх на мітингу дістали поранення. Як повідомило агентство CBS News, нападника було нейтралізовано пострілом снайпера зі спецслужб.

Також з'явилася перша інформація про нападника. Зазначається, що стрілець перебував на даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу. У ФБР заявили, що агентство працює над встановленням особи стрільця за допомогою "біометричних підтверджень", оскільки у нього не було при собі посвідчення особи.

Однак пізніше стало відомо, що ймовірним стрільцем, який робив замах на Дональда Трампа, міг бути 20-річний Томас Метью Крукс, мешканець штату Пенсильванія. За попередніми даними, він діяв самостійно, але мотиви стрілка поки що не з'ясовані.

Коментарі команди Трампа

За інформацією служби ВВС, представник Трампа Стівен Чанг заявив, що після замаху експрезидента відвезли в лікарню, де його стан оцінили лікарі.

"Президент Трамп дякує співробітникам правоохоронних органів та екстрених служб за швидку реакцію під час цієї кричущої події. З ним усе гаразд, він на огляді в місцевій лікарні", — сказав Чанг.

Сам Трамп через дві з половиною години вийшов на зв'язок. У соцмережах він розповів про деталі події.

"У мене влучила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха, — повідомив Трамп. — Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча, тому я зрозумів, що відбувається", — написав політик у Truth Social.

Байден не назвав стрілянину замахом

Після стрілянини в Пенсільванії чинний президент США Джо Байден виступив із короткою промовою, назвавши Трампа на ім'я — Дональд. Глава Білого не став називати подію замахом через брак фактів, однак засудив напад на свого опонента.

"Це боляче. Це боляче. Це одна з причин, через яку ми маємо об'єднати цю країну... Я недостатньо знаю, щоб — у мене є думка, але в мене немає жодних фактів. Тому я хочу переконатися, що у нас є всі факти, перш ніж я зроблю ще якісь коментарі", — заявив американський президент.

Також стало відомо, що після замаху Байден і Трамп провели телефонну розмову, проте деталі розмови не розголошуються.

Важливо