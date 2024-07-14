Совершено покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа: что известно (видео)

Экс-президент США покинул трибуну с окровавленным лицом. Американские службы сообщают, что во время стрельбы погиб один зритель — сам стрелок был убит снайпером.

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На предвыборном митинге в американском городе Батлер, штат Пенсильвания, в Дональда Трампа было совершено покушение — в экс-президента США выстрелили несколько раз. На опубликованном 13 июля телеканалом CNN видео можно услышать звуки, предположительно, стрелкового оружия, после чего Трамп упал схватившись за правое ухо.

Инцидент произошел в одном из так называемых "колеблющихся" штатов на предстоящих выборах в президенты США. Как только Трамп начал говорить о числе нелегальных мигрантов в стране, раздались звуки выстрелов.

Служба охраны кандидата мгновенно отреагировала, прикрыв его тело от дальнейших выстрелов. В этот же момент прозвучало еще несколько хлопков, а в толпе раздались крики. Присутствовавшие на митинге люди пригнулись, опасаясь за свою жизнь, а спустя несколько секунд возле трибуны появились вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

На видео также видно, что через время Трамп с помощью охранников поднялся, а его ухо и часть лица были залиты кровью. Однако бывший американский лидер, судя по всему, получил легкое ранение. Перед тем как покинуть трибуну он выкрикнул пару фраз и под аплодисменты публики поднял в воздух кулак.

Позже стало известно, что во время стрельбы погиб один зритель, еще двое присутствующих на митинге получили ранения. Как сообщило агентство CBS News, нападавший был нейтрализован выстрелом снайпера из спецслужб.

Также появилась первая информация о нападавшем. Отмечается, что стрелок находился на крыше здания недалеко от места проведения митинга. В ФБР заявили, что агентство работает над установлением личности стрелка с помощью "биометрических подтверждений", поскольку у него не было при себе удостоверения личности.

Однако позже стало известно, что вероятным стрелком, покушавшимся на Дональда Трампа, мог быть 20-летний Томас Мэтью Крукс, житель штата Пенсильвания. По предварительным данным, он действовал самостоятельно, но мотивы стрелка пока не выяснены.

Комментарии команды Трампа

По информации службы ВВС, представитель Трампа Стивен Чанг заявил, что после покушения экс-президента отвезли в больницу, где его состояние оценили врачи.

"Президент Трамп благодарит сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб за быструю реакцию во время этого вопиющего события. С ним все в порядке, он на осмотре в местной больнице", — сказал Чанг.

Сам Трамп через два с половиной часа вышел на связь. В соцсетях он рассказал о деталях происшествия.

"В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха, — сообщил Трамп. — Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит", — написал политик в Truth Social.

Байден не назвал стрельбу покушением

После стрельбы в Пенсильвании действующий президент США Джо Байден выступил с краткой речью, назвав Трампа по имени — Дональд. Глава Белого не стал называть происшествие покушением из-за нехватки фактов, однако осудил нападение на своего оппонента.

"Это больно. Это больно. Это одна из причин, по которой мы должны объединить эту страну… Я недостаточно знаю, чтобы — у меня есть мнение, но у меня нет никаких фактов. Поэтому я хочу убедиться, что у нас есть все факты, прежде чем я сделаю еще какие-либо комментарии", — заявил американский президент.

Также стало известно, что после покушения Байден и Трампа провели телефонный разговор, однако детали беседы не разглашаются.

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