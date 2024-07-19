"Я положу конец": Трамп обвинил Байдена в развязывании войны в Украине

По словам кандидата на пост президента США Дональда Трампа, нынешняя администрация Белого дома создала мировой кризис, включающий не только российско-украинскую войну, но и войну в Израиле.

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Администрация президента Джо Байдена якобы несет ответственность за полномасштабную агрессию России против Украины. Об этом, как информирует Sky News, заявил Дональд Трамп на съезде Республиканской партии.

"Я положу конец каждому международному кризису, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с Россией и Украиной и войну, вызванную нападением на Израиль", — цитирует канал американского политика.

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17-летняя внучка Дональда Трампа выступила на съезде Республиканской партии (фото)

Во время дебатов на телеканале CNN в прошлом месяце с президентом Джо Байденом Трамп заявил, что условия соглашения, предложенные Путиным, которые включают в себя уступки Украины четырьмя территориями, в настоящее время оккупированными Россией, "неприемлемы". Однако бывший президент и его союзники также раскритиковали военную помощь США Киеву.

Кроме того Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине еще до своей инаугурации, если его изберут президентом. По его словам, глава Кремля Владимир Путин никогда не вторгся бы в Украину, если бы Соединенные Штаты имели сильного президента, которого уважают в мире. При этом он подчеркнул, что заставит Путина и президента Украины Владимира Зеленского найти общий язык.

Фокус писал, что 13 июля в американском штате Пенсильвания во время предвыборного митинга Дональда Трампа он получил ранение правого уха от выстрела 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Ряд аналитиков после происшествия заявили, что поддержка Дональда Трампа после покушения на него возрастет.