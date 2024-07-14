Покушение на Дональда Трампа: рейтинг бывшего президента США изменится, - эксперты

После выстрелов в Пенсильвании, поддержка Трампа может вырасти, считают аналитики.

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На бывшего президента США Дональда Трампа 13 июля было совершено покушение, когда он выступал на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. В Трампа несколько раз стреляли, но он выжил. Некоторые эксперты считают, что данный инцидент скорее всего приведет к тому, что поддержу избирателей теперь уже кандидата в президенты США скорее всего вырастет, сообщает Aljazeera.

Согласно опрошенным аналитикам, к которым обратился телеканал Aljazeera, после того, как было совершено покушение на Трампа, его поддержка среди избирателей усилится.

Недавние опросы среди населения США показали, что разница в рейтинге между двумя кандидатами на пост президента США, Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, в ключевых штатах очень маленькая.

Хотя Трамп получил некоторую выгоду от результатов дебатов с Байденом, уровень поддержки экс-президента США вырос не очень сильно.

Последние опросы общественного мнения, опубликованные в четверг, 11 июля, показали на уровне страны поддержка у двоих кандидатов на пост президента США почти одинаковая. Байден оказался лидером гонки с 50% поддержки, а Трамп получил 48%.

Опросы также показали, что ни один потенциальный кандидат от Демократической партии США в настоявшее время не сможет превзойти Байдена в борьбе с Трампом.

То касается покушения на Трампа, то известно экс-президент сейчас находится в безопасности. Как уже писал Фокус, стрелявшего в Трампа человека убили, хотя также во время перестрелки погиб и один зритель на митинге. Считается, что человек, который стрелял в Трампа является жителем штата Пенсильвания.

Также Фокус пиал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в НАТО. Многие лидеры стран Альянса не поддержали эту идею венгерского премьера.

Напоминаем, что в Кремле пригрозили обстрелами европейских столиц. По словам Дмитрия Пескова, Россия определила в качестве целей для ракетных ударов столицы Европы.