В присутствии Зеленского: Орбан выступил против вступления Украины в НАТО, — Bloomberg

Многие лидеры стран Альянса не поддержали идею венгерского премьера о том, что Украина не должна стать участником НАТО.

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На саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина не должна присоединяться к Альянсу. На встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан участвовал в саммите НАТО после самопровозглашенной "мирной миссии". В рамках этой миссии он посетил Киев, Москву и Пекин, не согласовав свои действия с членами ЕС и НАТО.

На саммите НАТО Орбан отказался участвовать в военной поддержке Украины и заявил, что Украине "не следует вступать в Альянс".

Некоторые лидеры не согласились с позицией Орбана, а один из них отметил, что история Венгрии демонстрирует необходимость вступления Украины в Альянс.

Напомним, 5 июля Орбан посетил Киев перед визитом в Москву, но не рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о своей "миссии" в России, заявил Зеленский, отвергнув амбиции венгерского премьера играть роль миротворца.

8 июля Виктор Орбан в Пекине встречался с лидером Китая Си Цзиньпином. Он назвал Пекин"ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне".

Испанская газета El País писала, что венгерский лидер после своих визитов заявил, что Путин и Си Цзиньпин ожидают, что новые мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца 2024 года.