"Миротворческая миссия 3.0": Виктор Орбан прибыл в Китай, что известно о целях визита (фото)

В течение пяти дней венгерский премьер-министр посетил Киев, Москву и Пекин. В Пекине он надеется договориться о завершении войны между РФ и Украиной, заявил политик.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приземлился в Китае и отправился на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Венгерский политик уверен, что помогает завершению российско-украинской войны и что именно китайский глава даст возможность достичь мира. О деталях визита Орбан написал в заметке в соцсети X (Twitter).

8 июля в аккаунте премьер-министра Венгрии появилось два сообщения о визите в Китай. В 1:56 он написал, что прибыл в Пекин. На фото можно увидеть, как его приветствуют улыбающиеся члены китайской делегации. Фото сопровождается коротким текстом о мирных переговорах между Россией и Украиной.

"Миротворческая миссия 3.0", — говорится в заметке.

В 6:58 Орбан встретился с Си Цзиньпином, свидетельствует следующее сообщение. Венгерский политик отметил, что встреча состоялась через два месяца после визита лидера КНР в Будапешт. По его мнению, именно Пекин поможет достичь мира.

"Китай является ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне", — написал Орбан.

Отметим, в течение последних пяти дней Орбан проявил активность в отношении переговоров о завершении войны в Украине. После Глобального саммита мира, который состоялся 15-16 июня, 2 июля президент Венгрии прибыл в Киев. Венгерский политик путешествовал по Украине в автомобиле — соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским шла речь о российско-украинской войне, о вступлении Украины в Европейский Союз и о пожеланиях Венгрии по этому вопросу. Также Орбан озвучил свое предложение по переговорам: он уверен, что Украина сначала должна прекратить стрелять, а тогда наступит мир. По его мнению, украинская Формула мира будет реализовываться слишком долго, поэтому нужно ускориться.

Следующий визит Орбана — в Москву. 5 июля политик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом европейские чиновники оценили этот визит не совсем одобрительно. Анонимные собеседники западных СМИ сообщили, что в ЕС "обеспокоены". О результатах встречи с Путиным медиа не рассказывали.

Тем временем ближайшие шесть месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС, ранее писал Фокус. Венгерский дипломат, заняв должность, заявил, что больше внимания уделит странам Балкан, которые слишком долго вступают в Евросоюз. Относительно российско-украинской войны он сообщил, что будет следить за событиями

Напоминаем, 3 июля аналитики Института изучения войны объяснили, действительно ли Виктор Орбан пытается достичь мира.