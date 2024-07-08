"Миротворча місія 3.0": Віктор Орбан прибув до Китаю, що відомо про цілі візиту (фото)

Протягом п'яти днів угорський прем'єр-міністр відвідав Київ, Москву та Пекін. У Пекіні він сподівається домовитись про завершення війни між РФ та Україною, заявив політик.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приземлився у Китаї та вирушив на зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Угорський політик впевнений, що допомагає завершенню російсько-української війни й що саме китайський очільник дасть можливість досягнути миру. Про деталі візит Орбан написав у дописі у соцмережі X (Twitter).

8 липня в акаунті прем'єр-міністра Угорщини з'явилось два повідомлення про візит в Китай. О 1:56 він написав, що прибув до Пекіна. На фото можна побачити, як його вітають усміхнені члени китайської делегації. Фото супроводжується коротким текстом щодо мирних перемовин між Росією та Україною.

"Миротворча місія 3.0", — ідеться у дописі.

О 6:58 Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном, свідчить наступне повідомлення. Угорський політик наголосив, що зустріч відбулась через два місяці після візиту лідера КНР до Будапешту. На його думку, саме Пекін допоможе досягнути миру.

"Китай є ключовою силою для досягнення миру у російсько-українській війні", — написав Орбан.

Зазначимо, протягом останніх п'яти днів Орбан проявив активність щодо перемовин про завершення війни в Україні. Після Глобального саміту миру, який відбувся 15-16 червня, 2 липня президент Угорщини прибув до Києва. Угорський політик мандрував Україною у автомобілі — відповідне відео опублікувала пресслужба президента. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським ішла мова про російсько-українську війну, про вступ України до Європейського Союзу та про побажання Угорщини щодо цього питання. Також Орбан озвучив свою пропозицію щодо перемовин: він впевнений, що Україна спершу має припинити стріляти, а тоді настане мир. На його думку, українська Формула миру реалізовуватиметься надто довго, тому потрібно прискоритись.

Наступний візит Орбана — у Москву. 5 липня політик зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому європейські посадовці оцінили цей візит не зовсім схвально. Анонімні співрозмовники західних ЗМІ повідомили, що у ЄС "занепокоєні". Про результати зустрічі з Путіним медіа не розповідали.

Тим часом найближчі шість місяців Угорщина головуватиме у ЄС, раніше писав Фокус. Угорський дипломат, який посів посаду, заявив, що більше уваги приділить країнам Балкан, які надто довго вступають до Євросоюзу. Щодо російсько-української війни він повідомив, що буде стежити за подіями

Нагадуємо, 3 липня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чи дійсно Віктор Орбан намагається досягнути миру.