Візит Орбана до Києва: в ISW пояснили, чи справді прем'єр Угорщини хоче миру

На думку американських аналітиків, припинення вогню в Україні на нинішніх умовах навряд чи стримає подальшу російську агресію і лише дасть Кремлю час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутніх атак.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, використав свій неоголошений візит до Києва 2 липня, щоб зміцнити свою позицію миротворця після того, як Угорщина набула головування в Раді Європейського союзу (ЄС) 1 липня. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 2 липня.

Під час візиту Орбан зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і попросив розглянути можливість припинення вогню на певний термін і прискорити мирні переговори.

Угорський уряд наголосив, що Орбан спеціально зробив це прохання в контексті головування Угорщини в Раді ЄС. Зеленський заявив, що обговорював з Орбаном двосторонні питання, інфраструктуру, енергетику та шляхи до справедливого і міцного миру. Заступник глави адміністрації президента України Ігор Жовква зазначив, що Зеленський вислухав пропозицію Орбана і наголосив, що Україна працює над складанням мирного плану і проведенням чергового мирного саміту, у якому, можливо, візьме участь Росія.

Жовква також зазначив, що Угорщина не перша країна, яка обговорює можливість припинення вогню, але наголосив, що мирні процеси не можуть сприйматися ізольовано.

На думку ISW, Орбан, позиціонуючи себе як миротворця, можливо, намагається використати головування Угорщини в Раді ЄС для посилення свого впливу на міжнародній арені. Однак зусилля Орбана навряд чи призведуть до міцного миру в Україні, оскільки припинення вогню на поточних умовах не вирішує корінних причин конфлікту і може лише тимчасово зупинити бойові дії.

"ISW продовжує вважати, що припинення вогню в Україні на нинішніх умовах навряд чи стримає подальшу російську агресію і лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, під час візиту Віктора Орбана до Києва міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Міністри, зокрема, обговорили ситуацію в Україні.