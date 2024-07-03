Визит Орбана в Киев: в ISW объяснили, действительно ли премьер Венгрии хочет мира

По мнению американских аналитиков, прекращение огня в Украине на нынешних условиях вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию и лишь даст Кремлю время для восстановления своих сил и подготовки к будущим атакам.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, использовал свой необъявленный визит в Киев 2 июля, чтобы укрепить свою позицию миротворца после того, как Венгрия вступила в председательство в Совете Европейского союза (ЕС) 1 июля. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 2 июля.

Во время визита Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил рассмотреть возможность прекращения огня на определенный срок и ускорить мирные переговоры.

Венгерское правительство подчеркнуло, что Орбан специально сделал эту просьбу в контексте председательства Венгрии в Совете ЕС. Зеленский заявил, что обсуждал с Орбаном двусторонние вопросы, инфраструктуру, энергетику и пути к справедливому и прочному миру. Заместитель главы администрации президента Украины Игорь Жовква отметил, что Зеленский выслушал предложение Орбана и подчеркнул, что Украина работает над составлением мирного плана и проведением очередного мирного саммита, в котором, возможно, примет участие Россия.

Жовква также отметил, что Венгрия не первая страна, обсуждающая возможность прекращения огня, но подчеркнул, что мирные процессы не могут восприниматься изолированно.

По мнению ISW, Орбан, позиционируя себя как миротворца, возможно, пытается использовать председательство Венгрии в Совете ЕС для усиления своего влияния на международной арене. Однако усилия Орбана вряд ли приведут к прочному миру в Украине, так как прекращение огня на текущих условиях не решает коренных причин конфликта и может лишь временно остановить боевые действия.

"ISW продолжает считать, что прекращение огня в Украине на нынешних условиях вряд ли сдержит дальнейшую российскую агрессию и лишь даст России критическое время для восстановления своих сил и подготовки к будущей агрессии против Украины", — отмечают аналитики.

Напомним, во время визита Виктора Орбана в Киев министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергем Лавровым. Министры, в частности, обсудили ситуацию в Украине.