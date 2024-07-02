Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за много лет посетил с официальным визитом Украину, заявив, что настроен сделать "первые шаги" для содействия миру. Какими именно могут быть эти шаги Будапешта, выяснял Фокус.

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Глава венгерского правительства Виктор Орбан вообще не посещал Украину при президентской каденции Владимира Зеленского, а последний раз приезжал в 2015 году.

Буквально на днях Орбан и Зеленский пересеклись на полях саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. И в этом контексте весьма показательно, что с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС по ротационному принципу, перехватив соответствующую эстафету от Бельгии. Накануне своего визита в Киев Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что в переговорном портфеле Венгрии есть не только этот важный вопрос.

ЕС, Украина, война: сыграл ли Орбан роль важного посланника

Подчеркнув, что визит Орбана в Украину в контексте председательства Венгрии в ЕС является достаточно важным, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом отметил: "Украина как раз начала переговоры о вступлении в Евросоюз и, думаю, именно этот кейс был одним из ключевых на встрече украинского и венгерского высшего руководства. Впрочем, у Венгрии есть свои достаточно узкие интересы. В первую очередь это вопрос транспортировки российского газа".

Политолог предполагает, что Орбан во время нынешнего визита в Киев сыграл роль некоего посланника по важным вопросам, но, по его мнению, "вряд ли венгерский премьер является посредником, способным запустить реальные переговорные процессы".

"Орбан, несмотря на всю его публичную риторику, несколько изменил свою позицию и, в частности, стал меньше блокировать решений, которые так или иначе касаются поддержки Украины. Мы помним, какие танцы с бубном пришлось устраивать перед ним зимой, чтобы он разблокировал помощь для Украины. А сейчас Венгрия поддержала начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС. У меня такое ощущение, что Орбан в конце концов таки понял, какое всеобщее недовольство он вызывает своей позицией и теперь всячески пытается выработать компромиссно-нейтральную тактику", — отмечает политолог.

Виктор Орбан отметил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики Фото: Getty Images

Однако, добавляет он, у Венгрии плохие отношения со всеми соседями, и Украина не является исключением.

"У Венгрии плохие отношения с Румынией, Словакией, с другими. Почему такая ситуация? Потому что Венгрия — это то государство, которое до сих пор переживает имперский ресентимент. Орбан, кстати, очень любит спекулировать на теме венгерского величия. Но не думаю, что это мнимое "величие" как-то позволит ему сыграть одну из ключевых ролей в вопросе поиска мира в Украине", — заключает Петр Олещук.

Посредник или нет: у Орбана нет конкретного плана мира

Опрошенный Фокусом политолог Игорь Рейтерович, комментируя визит венгерского премьера в Украину, отметил: "Заявления Орбана относительно каких-то шагов на пути к миру в Украине — это, мягко говоря, преувеличение, поскольку у него нет никакого конкретного плана, а есть только общие фразы о необходимости завершать активную фазу войны. Следует отметить, что Венгрия в целом в вопросе территориальной целостности Украины занимает достаточно амбивалентную позицию, в частности, не признавая никаких территориальных посягательств Российской Федерации".

Причина нынешнего визита Виктора Орбана в Украину, по убеждению эксперта, связана с двумя вещами — председательством Венгрии в ЕС и решением вопроса венгерского меньшинства.

Эксперт: "Орбан хочет занять нишу одного из переговорщиков между Европой, США, Россией и Китаем" Фото: Getty Images

"Хотя по большому счету председательство в Евросоюзе является формальной процедурой, но Орбану было важно начать на какой-то мажорной ноте, и визит в Украину — это как раз очень хорошая возможность продемонстрировать, что Будапешт будет серьезно относиться к своим обязанностям. Между тем за полгода своего председательства в ЕС Венгрия вряд ли сможет реально влиять на евроинтеграцию Украины, поскольку, во-первых, реальная евроинтеграция начнется с нового года, когда будут сформированы соответствующие рабочие группы, а во-вторых, пока отсутствуют какие-то инструменты для блокировки", — отмечает Игорь Рейтерович.

По мнению эксперта, также своим визитом в Киев Орбан подал сигнал ЕС, что он является договороспособным и открытым к определенным консенсусам.

Украине же сейчас, говорит Рейтерович, прежде всего нужно решить проблему 11 пунктов и убрать как минимум на определенный период времени любые возможности блокирования Венгрией важных для Украины инициатив на уровне Евросоюза и НАТО. "Хочется верить, что Зеленскому удалось договориться с Орбаном как минимум по этим двум важным вопросам", — заключает Игорь Рейтерович.

Готовится ли Орбан к президентству Трампа

Под несколько иным углом оценивает визит Орбана в Украину политолог Олег Саакян.

"Орбан всячески пытается повысить свои переговорные позиции перед лицом Трампа, Москвы и Пекина. То есть Орбан уже сейчас готовится к потенциальному приходу к власти Трампа и будет одним с ключевых для него собеседников по ту сторону океана. Думаю, с этим далеко не в последнюю очередь и связан визит Орбана в Киев именно здесь сейчас", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом .

Говоря о возможной посреднической роли Венгрии в российско-украинской войне, политолог подчеркнул: "По моему мнению, Орбан хочет занять нишу одного из переговорщиков между Европой, США, Россией и Китаем, будучи вхожим во все эти точки. И в этом плане российско-украинская война является лишь одной составляющей планов Орбана по реализации своего потенциала. Я не думаю, что он привез в Киев какие-то конкретные мирные шаги, но сам факт визита в Украину будет им в дальнейшем продемонстрирован, как элемент проактивной позиции на пути к достижению мира".

Отвечая на вопрос Фокуса о том, действительно ли Орбан может стать посредником в потенциальных переговорах между Киевом и Москвой, Олег Саакян отметил: "Я бы сказал, что вопрос сейчас стоит не столько о том, кто посредник, сколько о самом предмете будущих договоренностей. Ну, а какие страны капитализируют это в свою победу и образ сильного политика — увидим. Думаю, это может быть и Орбан, и Эрдоган, и Папа Римский. Ключевое, чтобы любой из них мог эффективно выполнять посредническую роль челночной дипломатии в момент, когда это будет крайне необходимо. Сейчас же поле для дипломатического завершения войны отсутствует, поскольку РФ не готова отказываться от собственных амбиций, а ситуация на поле боя не доминировала ни в одну сторону".

Между тем уже по факту двусторонних переговоров Владимир Зеленский и Виктор Орбан договорились работать над соглашением, которое снимет существующие сейчас проблемы между Киевом и Будапештом. "Содержание нашего диалога может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе", — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан договорились работать над соглашением, которое снимет существующие сейчас проблемы между Киевом и Будапештом Фото: Getty Images

В свою очередь Виктор Орбан, отметив, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения, добавил: "Мы желаем наладить отношения между нашими странами и желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной". Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена всячески помогать Киеву в период своего председательства в совете Евросоюза.