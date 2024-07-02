Виктор Орбан уже в Киеве: длинный кортеж политика заметили в столице (видео)

Последний раз Виктор Орбан посещал Украину еще в 2012 году — тогда он проводил переговоры с Виктором Януковичем.

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Кортеж венгерского премьера Виктора Орбана, который прибыл в Украину с неанонсированным визитом, уже заметили в центре Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Киев ИНФО.

На видео заметно, как по улице движется огромная процессия на автомобилях с проблесковыми маячками в сопровождении полиции и скорой.

Визит также подтверждают источники "Европейской правды" с украинской и венгерской стороны.

Отметим, что последний раз Орбана посещал Украину еще в 2012 году, при президентстве Виктора Януковича.

Ожидается, что Орбан во время поездки проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками высшего ранга.

Напомним, постоянный представитель Венгрии в Европейском Союзе Балин Одор рассказал, что во время своего председательства в ЕС Будапешт будет стимулировать процесс вступления Балканских стран в союз. Зато политик ни словом не упомянул об Украине.

Также мы писали, что официальный Будапешт требует от Украины признать, что вся территория Закарпатья, даже там, где этнические венгры никогда не проживали, является "традиционно венгерской" территорией. Такое требование содержится среди 11 пунктов, которые Украина получила от главы венгерского МИД Петера Сийярто, чтобы Орбан согласился поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако глава венгерской общины Киева Тибор Томпа отметил, что это является "тотальным шантажом".