По данным журналистов, Виктор Орбан хочет обсудить с президентом Украины вопрос прав венгроязычного меньшинства.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля впервые за время полномасштабного вторжения приедет в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

"Во вторник Виктор Орбан посетит Киев в рамках неожиданного визита одного из самых пророссийских лидеров Европы, который состоится в то время, когда Венгрия перебирает на себя председательство в ЕС по ротационному принципу", — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что Орбан встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос прав венгроязычного меньшинства в Украине, которое проживает на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

"Предпосылкой встречи было решение вопроса прав гражданства. В течение последних недель договоренность была достигнута. Они смогут объявить об этом как об успехе", — отметил источник в Будапеште.

Как говорится в материале, вопрос прав гражданства был одной из самых громких претензий Будапешта в отношении Украины, а скептики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса как "дымовой завесы" для содействия продвижению российских тезисов о войне.

The Guardian также пишет, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Но другой источник в Киеве подтвердил планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", — сказал источник.

Этот же источник уточнил, что существует неопределенность относительно того, в каком статусе Орбан едет в Киев: в двустороннем качестве, как представитель ЕС и премьер Венгрии или только как представитель ЕС.

"Очевидно, что существует конфликт (между интересами ЕС и Будапешта, — ред.)", — подчеркнул источник.

Напомним, 14 июня Виктор Орбан заявил, что из 32 стран, которые являются членами НАТО, 31 — хочет победить Россию, что якобы является ошибкой.

4 июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп в течение дня мог бы достичь прекращения огня в Украине и даже потом начать переговоры.