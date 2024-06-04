Закончит войну в Украине за один день: Орбан снова расхвалил Трампа и раскритиковал ЕС

По словам венгерского премьер-министра, он не согласен с позицией лидеров европейских стран.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп в течение дня мог бы достичь прекращения огня в Украине и даже потом начать переговоры. Такое мнение политик озвучил в комментарии итальянскому изданию Il Giornale.

Орбан считает, что война ведется при участии людей, поэтому именно они, убежден политик, имеют все возможности, чтобы заключить мир.

"Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы за 24 часа. Я считаю, что если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы достичь прекращения огня в Украине, а после этого начать переговоры", — сказал венгерский премьер.

При этом Орбан выразил согласие с тем, что войну начала Россия. Вместе с тем, говорит глава правительства Венгрии, он не поддерживает стратегию Евросоюза.

"Мы оказались на распутье: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо дальше углубиться в войну. Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это приведет к сильной реакции РФ, и риск вмешательства НАТО окажется в одном шаге", — утверждает он.

Напомним, 8 марта текущего года Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в штате Флорида. Известно, что политики разделяют общие политические взгляды, в частности, относительно войны в Украине.

При этом 10 марта венгерский премьер-министр выразил убеждение, что Дональд Трамп в случае повторного переизбрания на пост президента США не будет финансировать войну в Украине.

Также 24 мая Дональд Трамп похвалил ряд авторитарных мировых лидеров, но считает, что действующий американский глава государства не справился со своими задачами.