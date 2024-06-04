Закінчить війну в Україні за один день: Орбан знову розхвалив Трампа і розкритикував ЄС

За словами угорського прем'єр-міністра, він не погоджується з позицією лідерів європейських країн.

Related video

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вважає, що кандидат на посаду президента США Дональд Трамп протягом дня міг би досягти припинення вогню в Україні та навіть потім розпочати переговори. Таку думку політик озвучив у коментарі італійському виданню Il Giornale.

Орбан вважає, що війна ведеться за участі людей, тому саме вони, переконаний політик, мають усі можливості, щоб укласти мир.

"Якби Трамп та Євросоюз захотіли, війна закінчилася б за 24 години. Я вважаю, що якби Трамп став президентом, він за один день зміг би досягти припинення вогню в Україні, а після цього розпочати переговори", — сказав угорський прем'єр.

При цьому Орбан висловив згоду з тим, що війну розпочала Росія. Разом з тим, каже голова уряду Угорщини, він не підтримує стратегію Євросоюзу.

"Ми опинилися на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або далі заглибитися у війну. Якщо ми дозволимо Україні завдати удару по Росії зброєю, яку також постачає Італія, це призведе до сильної реакції РФ, і ризик втручання НАТО виявиться в одному кроці", — стверджує він.

Нагадаємо, 8 березня поточного року Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом у штаті Флорида. Відомо, що політики розділяють спільні політичні погляди, зокрема, щодо війни в Україні.

При цьому 10 березня угорський прем'єр-міністр висловив переконання, що Дональд Трамп у разі повторного переобрання на посаду президента США не буде фінансувати війну в Україні.

Також 24 травня Дональд Трамп похвалив низку авторитарних світових лідерів, але вважає, що чинний американський голова держави не впорався зі своїми завданнями.