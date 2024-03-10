Не дасть ні копійки: Трамп пообіцяв, що не даватиме гроші Україні, — Орбан

За словами угорського лідера, Трамп заявив, що якщо переможе на президентських виборах, він не фінансуватиме ні Україну, ні європейську безпеку.

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Експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв, що якщо він знову стане главою Білого дому в листопаді 2024 року, то він не даватиме грошей Україні. Про це в інтерв'ю каналу M1 заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Під час діалогу угорський лідер розповів про свою поїздку до Сполучених Штатів, де він зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Орбан відзначив нібито миротворчу позицію колишнього американського лідера, оскільки він дав зрозуміти, що має намір домогтися миру в російсько-українській війні.

Незважаючи на те, що Трамп зараз не є президентом США, додав угорський політик, його партія республіканців перешкоджає фінансуванню України. Але в майбутньому якщо Трамп переможе у виборах, він не дасть Києву "ні копійки", після чого війна закінчиться.

"Якщо Америка не дасть грошей, європейці поодинці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться", — наголосив глава угорського уряду.

За його словами, Трамп також прокоментував ситуацію з європейською безпекою. А саме, американський експрезидент заявив, що настав час переозброєння, і кожна країна повинна мати свою техніку та армію, щоб захистити самих себе. Тому Трамп не хоче, щоб США фінансували європейську безпеку замість самих європейців.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 29 лютого закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. За словами угорського лідера, час грає на користь Москви, тому діалог потрібно починати негайно.