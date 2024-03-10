Не даст ни копейки: Трамп пообещал, что не будет давать деньги Украине, — Орбан

По словам венгерского лидера, Трамп заявил, что если победит на президентских выборах, он не будет финансировать ни Украину, ни европейскую безопасность.

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что если он снова станет главой Белого дома в ноябре 2024 года, то он не будет давать денег Украине. Об этом в интервью каналу M1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе диалога венгерский лидер рассказал о своей поездке в Соединенные Штаты, где он встретился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Орбан отметил якобы миротворческую позицию бывшего американского лидера, поскольку он дал понять, что намерен добиться мира в российско-украинской войне.

Несмотря на то, что Трамп сейчас не является президентом США, добавил венгерский политик, его партия республиканцев препятствует финансированию Украины. Но в будущем если Трамп победит в выборах, он не даст Киеву "ни копейки", после чего война закончится.

"Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится", — подчеркнул глава венгерского правительства.

По его словам, Трамп также прокомментировал ситуацию с европейской безопасностью. А именно, американский экс-президент заявил, что настало время перевооружения, и у каждой страны должна быть своя техника и армия, чтобы защитить самих себя. Поэтому Трамп не хочет, чтобы США финансировали европейскую безопасность вместо самих европейцев.

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Орбан собирается к Трампу: может продвигать тезисы Кремля по Украине, — The Guardian

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 февраля призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. По словам венгерского лидера, время играет в пользу Москвы, поэтому диалог нужно начинать немедленно.