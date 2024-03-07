Орбан собирается к Трампу: может продвигать тезисы Кремля по Украине, — The Guardian

По информации журналистов, премьер Венгрии может прилететь в США для встречи с кандидатом в президенты страны уже на этой неделе. Бывший разведчик замечает, что либеральный мировой порядок находится под угрозой.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе прибывает в США без какого-либо приглашения администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, это почти неслыханный шаг для лидера страны НАТО, поэтому не ожидается, что он встретится с кем-либо из американской администрации. На самом деле, как стало известно Guardian, Орбан планирует выступить в четверг, 7 марта, на встрече с главой консервативного аналитического центра Heritage Foundation, а затем в пятницу, 8 марта, посетить экс-президента США, кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа во Флориде.

"За этим визитом, который приходится на самый неблагоприятный момент в отношениях Будапешта с Вашингтоном после окончания холодной войны, внимательно следят во внешнеполитических кругах, отчасти из-за опасений, что Орбан может использовать свой доступ к кандидату в президенты от республиканской партии для продвижения тезисов Кремля по Украине", — акцентируют внимание аналитики издания.

Как заметил бывший сотрудник венгерской разведки Петер Буда, либеральный международный порядок сегодня находится под очень серьезной атакой.

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"Как своего рода внешнеполитический игрок, Орбан поставил все ставки на крах этого порядка и делает ставку на то, что если он заранее возьмет на себя обязательства перед растущими державами Востока, он сможет обеспечить себе более выгодную позицию", — подчеркнул Буда.

И добавил, что коммуникации как Орбана, так и президента РФ Владимира Путина, сосредоточены на "мирных" переговорах, которые, несомненно, принесут пользу россиянам, поэтому не стоит ошибаться, полагая, что Орбан в итоге лоббирует США во внешней политике в пользу России.

Позиция Венгрии

Как отметила Guardian, Орбан на днях подчеркнул, что Венгрия не может вмешиваться в выборы в других странах, но "нам бы очень хотелось, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в восточной половине Европы".

"В конце года глобальная политическая сцена будет сильно отличаться от того, как она выглядела в начале этого года, и, с Божьей помощью, пространство для маневра Венгрии не будет сокращено, а расширится до такой степени, что мы еще не видели уже давно", — заявил Орбан в своем ежегодном послании "О положении страны".

При этом венгерские парламентарии уверены, что интерес к Венгрии американских консерваторов, несмотря ни на что, растет, и премьер Орбан посещает США для того, чтобы укрепить эти отношения.

"Думаю, в этом нет ничего необычного. Лидеры часто путешествуют по разным причинам и общаются с коллегами, которые соответствуют их стратегическим приоритетам и национальным интересам", — ответил советник премьер-министра Балаж Орбан представителям правительства США.

Поездка рассматривается венгерским истеблишментом как часть давних усилий Орбана стать центральной фигурой в международном консервативном движении.

"Для него это просто важный момент его внешнеполитической важности, и он также может надеяться, что это сделает его более серьезным в глазах других", — подчеркнул Петер Креко, директор исследовательского института "Политический капитал" в Будапеште.

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Вместе с тем команда Орбана, поддерживающая отношения с Москвой и Пекином, до сих пор нанимает на работу бывших сотрудников службы безопасности еще со времен социалистического строя, искажает деловую конкуренцию внутри страны, потратила значительное количество времени и денег на развитие отношений с представителями американских консерваторов.

Венгерское правительство в последние годы нанимало американских консультантов с консервативными связями, чтобы помочь улучшить свой имидж, посольство Венгрии в Вашингтоне также принимало непосредственное участие в этой работе, например, в 2023 году оно дважды принимало бывшего кандидата в президенты от республиканской партии Вивека Рамасвами.

Кроме того, сеть венгерских государственных аналитических центров и фондов финансирует рабочие места и стипендии консервативным американским экспертам и ученым с хорошими связями.

"В соответствии с нашей стратегией взаимодействия мы стремимся развивать отношения во всех направлениях и стремимся превратить Венгрию в интеллектуальный центр в самом сердце Европы", — пояснил Баланж Орбан.

Позиция глобального политикума

Запланированная встреча с Трампом вызвала недоумение и в Будапеште, и в Вашингтоне.

"Если бы Трамп действительно был "китайским ястребом", которым он себя называет, он бы допрашивал Орбана о сближении с Пекином", — сказала Каталин Чех, член Европейского парламента, представляющая венгерскую оппозиционную партию "Импульс".

Она высказала мнение, что, похоже, Трамп больше заинтересован в сближении с авторитарными властями и вполне возможно хочет вместе с Орбаном подорвать НАТО в интересах Путина.

Бен Кардин, давний депутат-демократ, который является председателем комитета Сената США по международным отношениям, написал в сообщении по электронной почте, что растущий авторитаризм Виктора Орбана, включая недавно принятый Закон о защите суверенитета, является основным фактором, создающим нагрузку на венгерскую экономику.

Позиция венгерского лидера не осталась незамеченной среди официальных лиц США. В интервью Guardian в начале 2024 года посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что венгерское правительство проводит "фантастическую" внешнюю политику, а покойный республиканец Джон Маккейн в 2014 году назвал Орбана "неофашистским диктатором".

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