Чем позже начнутся переговоры с РФ, тем хуже будет для Украины, — Сийярто

По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, время — "однозначно на стороне России", а заявления, которые ранее делали западноевропейские политики являются чрезвычайно "безответственными и опасными".

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Чем позже начнутся мирные переговоры России и Украины, тем хуже будет для Киева, потому что в последние недели и месяцы успех РФ на поле боя "стал очевидным для всех". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth, передает российское издание "РИА Новости".

"Я уже несколько месяцев слышу на заседаниях глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы выгоднее начать переговоры. В последние недели и несколько месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, россияне имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", — сказал Сийярто.

В издании отметили, что на радиоэфире глава венгерского МИД подчеркнул, что "НАТО — это оборонительный альянс, а не атакующий", и он "не имеет задачи на кого-то нападать".

"Поэтому я искренне надеюсь, что среди стран НАТО все будут способны ответственно вести себя в следующий период. Заявления, которые западноевропейские политики один за другим делали раньше, являются чрезвычайно безответственными и опасными еще и потому, что в такой напряженной ситуации поразительное значение имеют не только поступки, но и слова", — подчеркнул он.

Напомним, 29 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. По словам венгерского премьера, западные лидеры застряли в войне, которую невозможно выиграть, и в конце концов им придется признать, что между Россией и Украиной не существует военного решения.