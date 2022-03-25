Венгрия не позволит поставлять оружие Украине через свою территорию, — Сийярто

Министр иностранных дел также заявил, что государство не намерено отказываться от поставок нефти и газа из РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит поставки оружия Украине через свою территорию, так как государству следует "держаться подальше" от войны, развязанной Россией. Соответствующий пост был опубликован главой МИД в Facebook в пятницу, 25 марта.

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Сийярто указал, что в четверг, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский на саммите премьер-министров стран Евросоюза призвал разрешить поставки оружия на украинскую территорию через Венгрию и остановить закупки нефти у России.

"Мы понимаем, что Украина и украинский народ самое важное для президента Украины. С другой стороны, безопасность Венгрии и венгерского народа важнее всего для нас. Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была в войне, поэтому больше не допустим поставки оружия в нашу страну", — написал министр, добавив, что поставки оружия через Венгрию подвергли бы риску жизни и безопасность венгерского народа.

Помимо этого дипломат заверил, что Венгрия не откажется от поставок газа и нефти из России, однако продолжает поддерживать продление санкций на доставку энергоносителей из РФ.

"Нам нужно держаться подальше от этой войны!" — добавил Сийярто.

Напомним, 1 марта Сийярто заявил, что государство поддерживает вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре.

Ранее мы писали о том, как страны Запада перестраивают цепочку поставок оружия в Украину в свете полномасштабного вторжения России.