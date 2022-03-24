Готовились к партизанщине: как Запад перестраивает цепочку поставок оружия для Украины (фото)

Производители противотанковых и зенитных средств не ожидали роста спроса на свое оружие. Теперь оборонные заводы в Чехии работают на максимуме возможностей.

Западные спецслужбы ожидали захвата Украины Россией, поэтому готовились к поставкам оружия партизанам как во времена войны в Афганистане. Однако украинская армия выстояла и теперь нуждается в увеличении поставок оружии. Об этом сообщает The Wall Steet Journal.

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Авторы пишут, что вместо партизанской войны, ВСУ смогли сдержать натиск Москвы на большей части своей территории. Теперь задача стоит в оснащении регулярной армии, воюющая в крупномасштабной войне с применением различных вооружений.

"Украинцы тратят много боеприпасов, и это больше, чем мы ожидали. Мы пытаемся увеличить поток оружия, чтобы удовлетворить это новое требование, и его постоянно не хватает", — заявил представитель службы безопасности одной из стран Запада.

Как пишут в издании, поставки оружия имеет центральное значение для боевых действий. Некоторые страны опасаются, что их оружие может оказаться в руках у РФ и потом годами продаваться на черном рынке. Другие же опасаются, что поставки оружия может разжечь войну на всем континенте. Это все происходит на фоне попыток США и европейских официальных лиц действовать как можно быстрее.

[ + – ] Часть поставок проходит через аэропорт Жешува в Польше

Россия угрожает атаковать конвои с оружием

В РФ заявили, что они считают поставки оружия своими законными целями. По словам главы МИД Сергея Лаврова, любой груз с оружием будет считаться "честной добычей".

13 марта Россия нанесла удар по Яворовской базе, что в 20 км от границы с Польшей. Погибло как минимум 35 человек. Однако с момента заявления ударов по конвоям не было зафиксировано.

Запад наращивает поставки оружия

23 марта в Германии заявили о поставках 1700 зенитных ракет "Стрела" вдобавок к 500 поставленных на прошлой недели. "Стрела" — это советский ПЗРК, который остался в Германии со времен ГДР. Первоначально заявлялось о поставка 2300 единиц, но 500 оказались неисправными.

О планах наращивания поставок заявили в США. Штаты уже завершили поставку на 350 млн долларов, а теперь выполняют доставку на еще 200 млн. После этого будет еще одна поставка на 800 млн. Ожидается, что США поставит 4600 Javelin и 1400 Stinger.

"Заводы по производству холодильников не производят самолеты"

Однако производители оружия не были готовы к таким темпам выпуска противотанковых и зенитных средств. Перед вторжением РФ у США было 13 000 Stinger и никаких планов по их массовому производству.

"Готовые запасы не являются неисчерпаемыми. Это не арсенал демократии, где заводы по производству холодильников также производят самолеты. Нет. Количество производственных мощностей очень ограничено. Возможно, вы можете ускорить некоторые вещи, но это не значит, что вы можете внезапно открыть две или три новые производственные линии", — заявил польский подрядчик.

Теперь, когда военные действия напоминают Вторую мировую, оборонные подрядчики спешат наращивать поставки и производства оружия.

Между Украиной и странами Центральной Европы создана горячая линия

В Минобороны Чехии уже передали Украине список снаряжения на 500 млн долларов, которые у них готовы выкупить Штаты, для передачи ВСУ. Список состоит из разнообразного арсенала — пулеметы, зенитные ракеты, боеприпасы.

"Украинцы ежедневно выбирают из него (списка)", — сказал замминистра обороны Чехии Томаш Копечный.

При этом он добавил, что российские оперативники несколько раз пытались перекупить оружие, выдавая себя представителями американских или европейских компаний.

"Мы дали указание всем компаниям в Чешской Республике просто производить на максимальной мощности, потому что в тот момент, когда они выкатывают его с завода, мы его забираем и отправляем туда", — добавил замминистра.

Напомним, Швеция и Германия предоставят Украине тысячи единиц противотанкового оружия.