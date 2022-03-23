Швеция и Германия предоставят Украине тысячи единиц противотанкового оружия

По информации журналистов, Германия собирается предоставить 2000 гранатометов Panzerfaust.

Швеция предоставит Украины дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия для борьбы с вторжением России. Кроме того, новый пакет военной помощи включает в себя оборудование для разминирования. Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает Шведское радио.

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По его словам, Финансовый комитет Риксдага (парламент Швеции — Ред.) обсудит новый пакет военной поддержки 23 марта.

Кроме того, источники в немецком новостном агентстве "DPA" рассказали, что Германия стремится поставить в Украину 2000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust, которые есть в запасе вооруженных сил Германии.

Напомним, 23 марта СМИ сообщили, что послы ЕС выделили Украине финансовую помощь на €500 млн. для закупки вооружения. Пока что неизвестно, когда именно деньги зайдут на украинские счета.

Ранее, 21 марта 13 стран подписали заявление о модернизации систем противовоздушной обороны. В этот список входят США, Великобритания, Франция, Польша, Германия и другие. По словам главы Верховной рады Руслана Стефанчука, в заявлении говорится, что "все данные страны будут стоять за нас".