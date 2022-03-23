Швеція та Німеччина нададуть Україні тисячі одиниць протитанкової зброї

За інформацією журналістів, Німеччина має намір надати 2000 гранатометів Panzerfaust.

Швеція надасть Україні додатково 5000 одиниць протитанкової зброї для боротьби зі вторгненням Росії. Крім того, новий пакет військової допомоги включає обладнання для розмінування. Про це повідомив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст, повідомляє Шведське радіо.

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За його словами, Фінансовий комітет Ріксдагу (парламент Швеції – ред.) обговорить новий пакет військової підтримки 23 березня.

Крім того, джерела в німецькому агентстві новин DPA розповіли, що Німеччина прагне поставити в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust, яка є в запасі збройних сил Німеччини.

Нагадаємо, 23 березня ЗМІ повідомили, що посли ЄС надали Україні фінансову допомогу на €500 млн для закупівлі озброєння. Наразі невідомо, коли саме гроші зайдуть на українські рахунки.

Раніше, 21 березня, 13 країн підписали заяву про модернізацію систем протиповітряної оборони. До цього списку входять США, Великобританія, Франція, Польща, Німеччина й інші. За словами голови Верховної ради Руслана Стефанчука, у заяві йдеться, що "всі ці країни стоятимуть за нас".