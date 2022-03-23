ЄС схвалив надання Україні фінансової допомоги на 500 млн євро, — ЗМІ

За інформацією журналіста "Радіо Свобода", фінансову допомогу буде надано для закупівлі зброї.

Посли ЄС затвердили надання Україні 500 мільйонів євро для закупівлі озброєння. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Посли ЄС сьогодні затвердили додаткові 500 мільйонів євро Україні для закупівлі зброї. Письмова процедура закінчується о 17:00 (18:00 за Києвом)", — написав він.

Поки що невідомо про подробиці надання фінансової допомоги та коли саме гроші зайдуть на українські рахунки.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден підписав документ про надання Києву оборонної допомоги. США передасть в Україну 800 систем протиповітряної оборони, 9 тисяч протитанкових комплексів та іншу зброю на $800 млн.

Крім того, Словаччина також заявила про готовність передати свої системи ППО С-300 в Україну. Проте країна хоче отримати гарантії, що це озброєння буде одразу заміщене.