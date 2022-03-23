ЕС одобрил предоставление Украине финансовой помощи на €500 млн, — СМИ

По информации журналиста "Радио Свобода", финансовая помощь будет оказана для закупки оружия.

Послы ЕС утвердили предоставление для Украины 500 миллионов евро для закупки вооружения. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Послы ЕС сегодня утвердили дополнительные 500 миллионов евро Украине для закупки оружия. Письменная процедура заканчивается в 17:00 (18:00 по Киеву)", — написал он.

Пока что неизвестно о подробностях предоставления финансовой помощи и когда именно деньги зайдут на украинские счета.

Напомним, 16 марта президент США Джо Байден подписал документ об оказании Киеву оборонной помощи. США передаст в Украину 800 систем противовоздушной обороны, 9 тысяч противотанковых комплексов и другое оружие на $800 млн.

Кроме того, Словакия также заявила о готовности передуть свои системы ПВО С-300 в Украину. Однако страна хочет получить гарантии, что это вооружение будет сразу замещено.