Словаччина готова передати Україні системи ППО С-300: названа умова — CNN

Наразі США та НАТО вирішують, як зберегти обороноздатність європейської країни в разі надання озброєння українській державі.

Словаччина попередньо погодилася передати Україні системи протиповітряної оборони С-300 радянської епохи на тлі вторгнення РФ, проте Сполучені Штати та НАТО наразі намагаються вирішити, як заповнити втрати в оборонних можливостях цієї держави, тому надання українській державі цієї зброї ще не гарантовано. Про це з посиланням на два джерела повідомило видання CNN.

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За словами співрозмовників видання, Словаччина, яка є однією з трьох країн НАТО, що мають на озброєнні С-300, хоче отримати гарантії, що ці системи будуть заміщені негайно.

Передбачається, що якщо країна надасть Україні свої ППО, вона натомість отримає американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про готовність передати Словаччині ці системи вже оголосили Німеччина та Нідерланди, проте інтеграція системи у військову архітектуру держави, а також навчання військ щодо її використання може зайняти час, попередив співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні 800 систем ППО для захисту від повномасштабної агресії РФ. Також у новий пакет військової допомоги включено тисячі ПТРК, стрілецьку зброю та боєприпаси.

Також ми писали про те, як президент України Володимир Зеленський у зверненні до Конгресу США закликав посприяти закриттю повітряного простору над українською державою або надати системи ППО та літаки.