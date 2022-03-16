"Згадайте Перл-Харбор та 11 вересня": Зеленський закликав Конгрес США закрити небо над Україною

Росія перетворила повітря на джерело смерті тисяч людей. Армія країни-агресора використовує дрони, щоб убивати з точністю, заявив президент України.

Російські військові випустили по Україні майже тисячу ракет і безліч авіабомб, тому потрібно надати системи протиповітряної оборони. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до Конгресу США.

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Київ обстрілюють кожного дня, але столиця не здається, заявив він.

"Росія завдала удару не тільки по нас, не тільки по наших містах, по нашій землі. Вона веде жорстокий наступ на наші цінності, на головні людські цінності. Вона спрямовує свої танки та літаки проти нашого права жити у власній країні вільно, обирати власне майбутнє", — сказав президент.

[ + – ] Зеленський показав конгресменам відео авіаударів по містах України

"Згадайте Перл-Харбор, жахливий ранок 1941-го"

В історії США, зі слів Зеленського, є сторінки, які допоможуть зрозуміти українців.

"Згадайте Перл-Харбор, той жахливий ранок 1941 року, коли тисяча літаків завдала удару по ваших кораблях. Згадайте 11 вересня — моторошний день у 2001 році, коли зло спробувало поневолити ваші волелюбні міста, перетворити їх на поле бою. Коли на невинних людей скоїли напад з повітря. Ви не очікували цього, ви не змогли стати на заваді цьому", — заявив президент.

Росія щодня бомбардує українські міста і використала вже тисячі ракет та бомб, додав він.

Зеленський показав відео авіаударів по українських містах, в ньому показали жертви війни з РФ.

"Прямо зараз наша країна стикається з цим самим, прямо зараз щодня протягом трьох тижнів. Одеса, Житомир, Львів, Маріуполь, Харків. РФ перетворила небо на джерело смерті тисяч людей", — наголосив глава держави.

Армія РФ використовує дрони, щоб убивати з точністю, такого терору Європа не бачила 80 років, сказав він.

"Ми просимо відповідь на цей жах. Невже ми просимо занадто багато — створити безпольотну зону? Зробити так, щоб Росія не тероризувала наші міста. Якщо це занадто багато — ось вам альтернатива. Ви знаєте, які оборонні системи нам потрібні. С-300 і інші. Ви знаєте, як багато залежить на полі бою від використання літаків. Потужна авіація має захистити наш народ і нашу свободу. Літаки, які допоможуть Україні та Європі. Ця зброя є, але вона знаходиться на землі, а не в українському небі", — заявив Зеленський.

[ + – ] Україні потрібні системи С-300 Фото: aa.com.tr

Військову машину РФ треба зупинити

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за його рішучість у захисті України.

"Але я закликаю зробити ще більше — потрібні нові санкції. Це треба робити, доки російська військова машина не зупиниться. Ми пропонуємо припинити співпрацю з політиками РФ, які відповідають за агресію проти України", — резюмував він.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 16 березня заявив про невиконання загарбником завдання з розгрому українських військових. Ворог повторює невдалі спроби блокування Харкова та інших міст.

Фокус писав, що 16 березня військові РФ обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові, загинуло щонайменше 10 людей.