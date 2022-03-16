Військові РФ розстріляли чергу за хлібом у Чернігові, 10 людей загинули (відео)

Це – далеко не перший воєнний злочин російської армії на території міста й області загалом.

Мінімум 10 мешканців Чернігова загинули внаслідок обстрілу російськими військами 16 березня близько 10-ї години ранку. Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" з місця події.

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Трагедія сталася в одному зі спальних районів міста. За інформацією журналіста, люди прийшли за хлібом і стояли в черзі, коли по них відкрили вогонь.

На відео, опублікованому джерелом, видно тіла людей, що лежать прямо на землі.

Поки що ніхто з офіційних осіб не прокоментував трагедію.

Із початку російського вторгнення в Україну на Чернігівщині прокуратура порушила не менше 200 кримінальних справ про воєнні злочини загарбників. Останні не вперше здійснюють напад на мирних мешканців. Так, 15 березня в Бахмацькому районі окупанти обстріляли працівників агрофірми, які їхали на роботу. В результаті одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

14 березня росіяни відкрили вогонь по підлітках, які йшли селом Мохнатин. Вони вбили 17-річних братів-близнюків і 19-річного хлопця.

Днем раніше ЗС РФ завдали авіаудару по 9-поверховому гуртожитку в Чернігові. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, одна людина загинула, ще одна поранена.