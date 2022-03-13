У Чернігові внаслідок російського авіаудару спалахнув гуртожиток, 1 особа загинула

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Унаслідок обстрілу в ніч на 13 березня у Чернігові 1 особа загинула, 1 травмована.

У ніч проти 13 березня російські війська знову здійснили ракетний обстріл житлових кварталів в українських містах. У Чернігові внаслідок авіаудару почалася пожежа в 9-поверховому гуртожитку, повідомляє пресслужба ДСНС.

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"О 05:46 внаслідок авіаудару сталася руйнація з 2 по 9 поверх, з подальшим горінням 9-поверхового гуртожитку. На місці пожежі працюють 10 одиниць техніки та 48 осіб особового складу, а також група піротехнічних робіт і підводного розмінування", — повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілу 1 особа загинула, 1 травмована, 7 людей вдалося врятувати. Наразі роботи продовжуються, інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

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Також сьогодні вранці здійснено авіаудари з цивільної інфраструктури міста Баштанка Миколаївської області.

Унаслідок авіанальоту пошкоджено житлові будинки на вул. Сазоненка, в одному з них були цивільні.

"Ціла сім'я пережила жах від "визвольних дій "русского мира"". Жінка і дочка не травмувалися, а от батько опинився під завалами", — повідомляють рятувальники.

Працівникам ДСНС вдалося деблокувати постраждалого, чоловіка доставлено до лікарні.

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Також уночі російські ракети потрапили в установку комплексної підготовки газу ДПУ "Шебелинкагазвидобування", що знаходиться поблизу села Глазунівка Ізюмського району Харківської області. Унаслідок обстрілу виникла пожежа, до моменту прибуття пожежників горіли будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалося інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що знаходиться біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної.

За попередньою інформацією, травмовано 1 працівника підприємства, загиблих немає.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ завдали авіаудару по Яворівському полігону, 9 людей загинули, ще 57 людей отримали різні поранення.