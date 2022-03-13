Війська РФ завдали авіаудару по Яворівському полігону, 9 людей загинули, — Львівська ОДА

Унаслідок атаки російських військових ще 57 людей отримали різні поранення. За даними Львівської ОДА, атака була здійснена літаками із Саратова, які не заходили на територію України.

У неділю, 13 березня, війська РФ завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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За його словами, окупанти запустили щонайменше 8 ракет по стратегічному об'єкту, який більш відомий як "Яворівський військовий полігон".

Інформація про постраждалих і жертви внаслідок авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки зараз уточнюється. Садовий пообіцяв найближчим часом опублікувати нові подробиці атаки на стратегічний об'єкт і закликав громадян не публікувати фото- та відеоматеріали з місця обстрілу.

Пізніше мер Львова уточнив, що війська РФ завдали авіаудару по військовому полігону, який розташований за 20 кілометрів від кордону з Євросоюзом і НАТО. У цьому контексті Садовий звернувся до президента США Джо Байдена та генсека Альянсу Єнса Столтенберга із закликом надати Києву військову допомогу, а також закрити небо над Україною.

"Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче, ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні", — написав мер Львова у своєму Facebook.

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Голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький пізніше на брифінгу повідомив, що внаслідок авіаудару по Яворівському військовому полігону загинули 9 людей. Ще 57 громадян отримали різні поранення і травми.

За його словами, авіаудар було здійснено з використанням літаків із російського Саратова, які здійснили атаку без заходження на територію України. Козицький у процесі брифінгу також додав, що окупанти випустили по Львівщині майже 30 ракет, частина з яких була знищена українськими засобами ППО.

[ + – ] Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 9 людей, — ОДА

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який був обстріляний військами РФ, працюють іноземні інструктори.

"Це нова терористична атака на мир і безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" — додав глава Міноборони у своїй публікації.

[ + – ] Резніков назвав терористичною атакою обстріл Яворівського військового полігону

Раніше повідомлялося, що в ніч із 12 на 13 березня російські війська обстріляли евакуаційний потяг на Донбасі. Авіаудар було здійснено в районі станції Брусин у Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинула провідниця евакуаційного рейсу "Краматорськ-Лиман", ще одна жінка отримала поранення.

Увечері 12 березня Головне управління розвідки повідомляло про те, що окупанти під Києвом розстріляли колону жінок із дітьми. Унаслідок атаки загинули семеро людей, зокрема дитина.