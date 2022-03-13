Війська РФ завдали авіаудару по Яворівському полігону, 9 людей загинули, — Львівська ОДА
Унаслідок атаки російських військових ще 57 людей отримали різні поранення. За даними Львівської ОДА, атака була здійснена літаками із Саратова, які не заходили на територію України.
У неділю, 13 березня, війська РФ завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, окупанти запустили щонайменше 8 ракет по стратегічному об'єкту, який більш відомий як "Яворівський військовий полігон".
Інформація про постраждалих і жертви внаслідок авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки зараз уточнюється. Садовий пообіцяв найближчим часом опублікувати нові подробиці атаки на стратегічний об'єкт і закликав громадян не публікувати фото- та відеоматеріали з місця обстрілу.
Пізніше мер Львова уточнив, що війська РФ завдали авіаудару по військовому полігону, який розташований за 20 кілометрів від кордону з Євросоюзом і НАТО. У цьому контексті Садовий звернувся до президента США Джо Байдена та генсека Альянсу Єнса Столтенберга із закликом надати Києву військову допомогу, а також закрити небо над Україною.
"Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче, ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні", — написав мер Львова у своєму Facebook.
Голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький пізніше на брифінгу повідомив, що внаслідок авіаудару по Яворівському військовому полігону загинули 9 людей. Ще 57 громадян отримали різні поранення і травми.
За його словами, авіаудар було здійснено з використанням літаків із російського Саратова, які здійснили атаку без заходження на територію України. Козицький у процесі брифінгу також додав, що окупанти випустили по Львівщині майже 30 ракет, частина з яких була знищена українськими засобами ППО.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який був обстріляний військами РФ, працюють іноземні інструктори.
"Це нова терористична атака на мир і безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!" — додав глава Міноборони у своїй публікації.
Раніше повідомлялося, що в ніч із 12 на 13 березня російські війська обстріляли евакуаційний потяг на Донбасі. Авіаудар було здійснено в районі станції Брусин у Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинула провідниця евакуаційного рейсу "Краматорськ-Лиман", ще одна жінка отримала поранення.
Увечері 12 березня Головне управління розвідки повідомляло про те, що окупанти під Києвом розстріляли колону жінок із дітьми. Унаслідок атаки загинули семеро людей, зокрема дитина.