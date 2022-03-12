Війська РФ розстріляли колону жінок з дітьми у Київській області, – ГУР Міноборони України

Людей хотіли вивести за узгодженим "зеленим" коридором. Окупанти вбили сімох людей, серед них одну дитину.

Російські загарбники розстріляли колону жінок та дітей під час спроби евакуації 11 березня у Київській області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

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За даними військової розвідки, семеро людей убили, серед них — одна дитина. Точна кількість постраждалих невідома.

[ + – ] Людей вивозили із села Перемога

Людей хотіли вивести із села Перемога Баришівського району у бік села Гостролуччя за узгодженим "зеленим" коридором.

Після розстрілу мирні жителі змушені були повернутись у село Перемога. З ними практично неможливо встановити зв'язок, надати гуманітарну та медичну допомогу, розповіли у розвідці.

Розвідники нагадали, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни".

Умисний напад на мирне населення, яке не воює, вважається воєнним злочином, наголосили у ГУР МО.

Розстріл цивільних на трасі під Києвом

Зазначимо, що підтвердження інформації ГУР МО щодо розстрілу колони мирних жителів під Києвом в інших джерелах на момент публікації новини не було.

У Telegram-каналі "Алярм" написали про розстріл ЗС РФ машини з цивільними на трасі між Липівкою та Калинівкою Київської області та опублікували відповідні фото.

На дзеркалах автомобіля, що виїхав із селища Макарів, були білі прапори. Відомо про двох загиблих — 63-річного чоловіка та його 31-річну невістку.

Нагадаємо, що 11 березня в Ізюмі ворог зірвав роботу гуманітарного коридору для евакуації населення та передачі гуманітарної допомоги. З ранку у місті тривали бої та не вщухали вибухи снарядів.

Фокус раніше писав, що сервіс таксі Uklon запустив послугу для евакуації мирних жителів із зон бойових дій.

В Україні мали запрацювати 12 "зелених коридорів" для евакуації та доставки гуманітарної допомоги. Людей хотіли вивозити із Маріуполя, Харківської, Запорізької та Київської областей.