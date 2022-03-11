В Україні мають запрацювати 12 гуманітарних коридорів: що відомо (відео)

Ірина Верещук розповіла, що уряд працює над відкриттям нових гуманітарних маршрутів у Чернігівській, Херсонській, Харківській та інших областях.

На 16-й день війни з Росією в Україні відкриваються нові "зелені" коридори для евакуації людей і ввезення гуманітарної допомоги. Вивести мирних жителів знову спробують із заблокованого Маріуполя Донецької області, також до міста направлять гуманітарний конвой із продуктами та ліками. Окрім того, очікується евакуація з Харківської, Київської, Запорізької областей. Про це повідомила Міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, уряд продовжує працювати над тим, щоб відкрити ще більше "зелених" коридорів із гарячих точок України. Наразі розробляються гуманітарні маршрути до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей.

Гуманітарні коридори на ранок 10 березня

Маріуполь-Запоріжжя. Із Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем та автобусами до Маріуполя. Також мають бути розміновані усі дороги у напрямку міста;

Енергодар-Запоріжжя;

Пологи-Запоріжжя;

Волноваха-Покровськ;

Ізюм-Лозова. Автобуси виїдуть із Лозової. Планується постачання гуманітарної допомоги;

Буча-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва;

Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва;

с. Козаровичі-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва;

Микуличин-Київ. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва;

Андріївка-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва;

Макарів-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва;

Бородянка-Житомир. Для евакуації будуть направлені автобуси з Києва.

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, Ірина Верещук заявила, що Маріуполь повністю заблокований. До міста не може виїхати гуманітарна допомога вже четвертий день, а також не вдається евакуювати мирних жителів. Крім того, у напрямку міста тривали бої, тож вантаж за допомогою розвертався назад до Запоріжжя.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що США виділять Україні $53 млн на гуманітарну допомогу. За оцінками американських політиків, 12 млн людей в Україні потребують допомоги.