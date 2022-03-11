В Украине должны заработать 12 гуманитарных коридоров: что известно (видео)

Ирина Верещук рассказала, что правительство работает над открытием новых гуманитарных маршрутов в Черниговской, Херсонской, Харьковской и других областях.

На 16-й день войны с Россией в Украине открываются новые "зеленые" коридоры для эвакуации людей и ввоза гуманитарной помощи. Вывести мирных жителей вновь попытаются из заблокированного Мариуполя Донецкой области, также в город направят гуманитарный конвой с продуктами и лекарствами. Кроме того, ожидается эвакуация из Харьковской, Киевской, Запорожской областей. Об этом сообщила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, правительство продолжает работать над тем, чтобы открыть еще больше "зеленых" коридоров из горячих точек Украины. В настоящее время разрабатываются гуманитарные маршруты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области.

Гуманитарные коридоры на утро 10 марта

Мариуполь-Запорожье. Из Запорожья выедет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Также должны быть разминированные все дороги в направлении города;

Энергодар-Запорожье;

Пологи-Запорожье;

Волноваха-Покровск;

Изюм-Лозовая. Автобусы выедут из Лозовой. Планируется поставка гуманитарной помощи;

Буча-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;

Гостомель-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;

с. Козаровичи-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;

Микуличин-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;

Андреевка-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;

Макаров-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;

Бородянка-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева.

Напомним, в четверг, 10 марта Ирина Верещук заявила, что Мариуполь полностью заблокирован. К городу не может выехать гуманитарная помощь уже четвертый день, а также не удается эвакуировать мирных жителей. Кроме того, в направлении города шли бои, поэтому груз с помощью разворачивался обратно в Запорожье.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США выделят Украине $53 млн на гуманитарную помощь. По оценкам американских политиков, 12 млн человек в Украине нуждаются в помощи.