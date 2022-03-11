В Украине должны заработать 12 гуманитарных коридоров: что известно (видео)
Ирина Верещук рассказала, что правительство работает над открытием новых гуманитарных маршрутов в Черниговской, Херсонской, Харьковской и других областях.
На 16-й день войны с Россией в Украине открываются новые "зеленые" коридоры для эвакуации людей и ввоза гуманитарной помощи. Вывести мирных жителей вновь попытаются из заблокированного Мариуполя Донецкой области, также в город направят гуманитарный конвой с продуктами и лекарствами. Кроме того, ожидается эвакуация из Харьковской, Киевской, Запорожской областей. Об этом сообщила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, правительство продолжает работать над тем, чтобы открыть еще больше "зеленых" коридоров из горячих точек Украины. В настоящее время разрабатываются гуманитарные маршруты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области.
Гуманитарные коридоры на утро 10 марта
- Мариуполь-Запорожье. Из Запорожья выедет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь. Также должны быть разминированные все дороги в направлении города;
- Энергодар-Запорожье;
- Пологи-Запорожье;
- Волноваха-Покровск;
- Изюм-Лозовая. Автобусы выедут из Лозовой. Планируется поставка гуманитарной помощи;
- Буча-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;
- Гостомель-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;
- с. Козаровичи-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;
- Микуличин-Киев. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;
- Андреевка-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;
- Макаров-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева;
- Бородянка-Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из Киева.
Напомним, в четверг, 10 марта Ирина Верещук заявила, что Мариуполь полностью заблокирован. К городу не может выехать гуманитарная помощь уже четвертый день, а также не удается эвакуировать мирных жителей. Кроме того, в направлении города шли бои, поэтому груз с помощью разворачивался обратно в Запорожье.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США выделят Украине $53 млн на гуманитарную помощь. По оценкам американских политиков, 12 млн человек в Украине нуждаются в помощи.