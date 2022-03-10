США выделят $53 млн на гуманитарную помощь украинцам, — вице-президент США

Вашингтон анонсировал помощь украинцам, которые из-за военных действий вынуждены покидать свои дома.

США выделит дополнительных 53 млн долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня, 10 марта, заявила вице-президент США Камала Харрис, передает Белый дом.

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По ее словам, США предоставят почти 53 миллиона долларов через Агентство США по международному развитию (USAID). Финансирование будет направлено конкретно на Всемирную продовольственную программу Организации Объединенных Наций, обеспечивающую продовольствием тех, кто покидает Украину или вынужден покинуть свои дома внутри страны.

Данная финансовая помощь является дополнением к почти 54 миллионам долларов гуманитарной помощи, которую США предоставили в виде предметов медицинского назначения, одеял и другой помощи.

По оценкам официальных лиц США, из-за российского вторжения два миллиона человек уже покинули Украину, и не менее 12 миллионов людей по всей Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать народ Украины и будут продолжать работать для удовлетворения насущных потребностей и спасения жизней", — говорится в заявлении офиса вице-президента США.

Харрис также добавила, что весь цивилизованный мир испытывает ярость, когда видит, что происходит в Украине с невинными людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

"Мы поддерживаем украинцев, продемонстрировавших огромную отвагу", — подчеркнула она.

Харрис осудила атаки России на гражданские объекты Украины, назвав их "зверствами невообразимых масштабов", включая удар по роддому в Мариуполе.

"Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа", — подчеркнула Харрис.

Также Харрис подтвердила поддержку США своих союзников по НАТО и объявила о доставке двух систем противоракетной обороны Patriot, которые США ранее обещали отправить в Польшу.

Ранее Фокус сообщал, что война уже нанесла Украине убытков на $100 млрд. Такую оценку дал советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.