США виділять $53 млн на гуманітарну допомогу українцям, – віцепрезидентка США

Вашингтон анонсував допомогу українцям, які через військові дії змушені залишати свої будинки.

США виділить додаткових 53 млн доларів на гуманітарну допомогу українцям, які страждають від російської агресії. Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні, 10 березня, заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс, повідомляє Білий дім.

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За її словами, США нададуть майже 53 мільйони доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фінансування буде спрямоване безпосередньо на Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй, яка забезпечує продовольством тих, хто залишає Україну або змушений залишити свої будинки всередині країни.

Ця фінансова допомога є доповненням до майже 54 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, яку США надали у вигляді предметів медичного призначення, ковдр та іншої допомоги.

За оцінками офіційних осіб США, через російське вторгнення два мільйони людей вже покинули Україну, і понад 12 мільйонів людей по всій Україні потребують гуманітарної допомоги.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати народ України і продовжуватимуть працювати для задоволення нагальних потреб та порятунку життів", — йдеться в заяві офісу віцепрезидентки США.

Гарріс також додала, що весь цивілізований світ відчуває лють, коли бачить, що відбувається в Україні з невинними людьми, які тікають, залишають усе, що вони мали.

"Ми підтримуємо українців, які продемонстрували величезну відвагу", — наголосила вона.

Гарріс засудила атаки Росії на цивільні об'єкти України, назвавши їх "звірствами неймовірних масштабів", включаючи удар по пологовому будинку в Маріуполі.

"Очевидно, що разом, солідарно ми зробимо все, щоб забезпечити всі гуманітарні потреби, а також безпеку України та українського народу", — наголосила Гарріс.

Гарріс також підтвердила підтримку США своїх союзників з НАТО і оголосила про доставку двох систем протиракетної оборони Patriot, які США раніше обіцяли відправити до Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що війна вже завдала Україні збитків на $100 млрд. Таку оцінку дав радник президента Зеленського з питань економічних питань Олег Устенко.