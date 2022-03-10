Війна вже завдала Україні збитків на $100 млрд, — радник Зеленського

За словами Олега Устенка, половина українських підприємств припинила свою роботу. Тільки транспортній інфраструктурі завдали збитків на $10 млрд.

Унаслідок вторгнення російських військ в Україну на сьогодні зруйновано інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні цінності на суму понад 100 мільярдів доларів. Таку оцінку дав радник президента Зеленського з питань економічних питань Олег Устенко, повідомляє Reuters.

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Устенко додав, що війна спричинила повну зупинку 50% українських підприємств, а інша половина працює на межі своїх можливостей.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в результаті російської агресії лише транспортній інфраструктурі України завдано збитків у розмірі 10 млрд доларів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає змогу націоналізувати все російське майно в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці, чиє житло постраждало внаслідок дій російських загарбників, матимуть змогу подати заявку про відшкодування збитків у додатку "Дiя".

Раніше Фокус повідомляв, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак поділився подробицями того, як змінився побут Володимира Зеленського у зв'язку із початком війни.

У програмі російського пропагандиста Володимира Соловйова розкритикували, як ведеться війна Росії проти України.