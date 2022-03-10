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Політика Російсько-українська війна

Працює по 20 годин: Єрмак розповів, як війна з РФ змінила графік Зеленського

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владимир зеленський, президент україни, як працює зелений, зелений звернення
Фото: Анадолу | Єрмак вважає Зеленського мужньою людиною

Президент України та його оточення сплять по 3-4 години на добу. Решту часу вони проводять у дзвінках і зустрічах із партнерами, військовими та розвідкою.

Робочий день глави держави Володимира Зеленського та персоналу Офісу президента (ОП) України після початку війни з Росією 24 лютого дуже змінився. Про це керівник ОП Андрій Єрмак розповів у інтерв'ю "Українській правді".

Зеленський і його оточення працюють по 20 годин на добу. На сон у різні періоди дня відводиться 3-4 години.

"Усе інше — робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, військовими, розвідкою тощо", — пояснив Єрмак.

За його словами, від початку вторгнення РФ в Україну кожен день не схожий на попередній і стало важко планувати дії.

"Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для управління країною", — продовжив голова ОП.

Мужній Зеленський

Єрмак зізнався, що багато років знає президента України, але не знав, що він — "настільки мужня людина".

владимир зеленський, президент України, як працює зелений, зелений звернення
За словами Єрмака, Зеленський завжди сконцентрований

"Я не бачив за ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив", — заявив він.

Керівник офісу президента впевнений, що українці точно переможуть у війні з ворогом.

"Ми сильніші за всіма показниками: і за духом, і за мужністю, і за розумом. За всім абсолютно. Це буде зовсім інша країна, абсолютно згуртована, без розмов про якісь частини країни. Я вірю, що Україна заслуговує та обов'язково буде дійсно незалежною ні від кого, сильною та успішною”, — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що за оцінкою керівника видання Bellingcat Христо Грозєва Росія спробує заморозити війну в Україні через тиждень.

Командування РФ 10 березня відклало десантну операцію в Одесі та повернуло ескадри Чорноморського флоту РФ в окупований Крим.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українська армія на 15-й день війни з агресором успішно відбиває ракетно-бомбові удари та наступ ворога.