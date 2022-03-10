Працює по 20 годин: Єрмак розповів, як війна з РФ змінила графік Зеленського

Президент України та його оточення сплять по 3-4 години на добу. Решту часу вони проводять у дзвінках і зустрічах із партнерами, військовими та розвідкою.

Робочий день глави держави Володимира Зеленського та персоналу Офісу президента (ОП) України після початку війни з Росією 24 лютого дуже змінився. Про це керівник ОП Андрій Єрмак розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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Зеленський і його оточення працюють по 20 годин на добу. На сон у різні періоди дня відводиться 3-4 години.

"Усе інше — робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, військовими, розвідкою тощо", — пояснив Єрмак.

За його словами, від початку вторгнення РФ в Україну кожен день не схожий на попередній і стало важко планувати дії.

"Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для управління країною", — продовжив голова ОП.

Мужній Зеленський

Єрмак зізнався, що багато років знає президента України, але не знав, що він — "настільки мужня людина".

[ + – ] За словами Єрмака, Зеленський завжди сконцентрований

"Я не бачив за ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив", — заявив він.

Керівник офісу президента впевнений, що українці точно переможуть у війні з ворогом.

"Ми сильніші за всіма показниками: і за духом, і за мужністю, і за розумом. За всім абсолютно. Це буде зовсім інша країна, абсолютно згуртована, без розмов про якісь частини країни. Я вірю, що Україна заслуговує та обов'язково буде дійсно незалежною ні від кого, сильною та успішною”, — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що за оцінкою керівника видання Bellingcat Христо Грозєва Росія спробує заморозити війну в Україні через тиждень.

Командування РФ 10 березня відклало десантну операцію в Одесі та повернуло ескадри Чорноморського флоту РФ в окупований Крим.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українська армія на 15-й день війни з агресором успішно відбиває ракетно-бомбові удари та наступ ворога.