Збиті штурмовики, вертольоти та втеча ворога: нові дані Генштабу ЗСУ про втрати РФ

Вночі українські військові контратакували під Києвом. Основні зусилля зосереджено на обороні південного сходу країни. В російській армії почастішали випадки дезертирства та мародерства через деморалізацію.

Винищувачі та підрозділи зенітно-ракетних військ Збройних сил України (ЗСУ) за два дні знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти армії ворога. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари, знищують засоби повітряного нападу, ведуть протиповітряне прикриття важливих об'єктів та угруповань військ, зазначили військові.

Війна в Україні – де ведуться бойові дії

Війна в Україні триває 15-й день, сили оборони стримують наступи загарбника в Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах.

Харків та Охтирка перебувають під захистом ЗСУ, утримують оборону Чернігова, повідомив Генштаб.

Основні зусилля кинули на зупинку супротивника на південному сході, продовжують кругову оборону Маріуполя. Війська прикривають кордон із Білоруссю, яка сприяє РФ у збройній агресії в Україні.

[ + – ] Оборона Києва завдає вогневих поразок ворогові

Угруповання оборони Києва завдає вогневих поразок ворогові та утримує оборонні рубежі, на південному напрямку атаки армії РФ відбивають в напрямках міст Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка Херсонської області.

В інших напрямах угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Росія знизила темпи наступу через деморалізацію особового складу, в Генштабі ЗСУ говорять про збільшення випадків дезертирства та мародерства у ворожій армії.

Ніч у Києві – бої на західній околиці

Українська армія вночі контратакувала під Києвом, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Військові підбила п'ять танків, уранці на західній околиці столиці були артилерійські бої.

"Зараз там проходять бої. Детальнішої інформації немає", — зазначив він.

Зазначимо, що загарбники спеціально руйнують цивільні об'єкти. Вчора, 9 березня, війська окупанта скинули кілька бомб на пологовий будинок №2 у Маріуполі.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що після авіаудару по пологовому будинку почнеться "зовсім інша війна".

Керівник видання Bellingcat Христо Грозев вважає, що РФ через тиждень намагатиметься заморозити війну в Україні, оскільки її позиції у світі послаблюються.