Війська РФ скинули бомбу на дитячу лікарню в Маріуполі (фото, відео)

Попередньо відомо, що окупанти скинули кілька бомб. Повідомляють про загиблих жінок, однак точна кількість жертв наразі невідома.

Російська армія продовжує цілеспрямовано знищувати об'єкти, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури. Черговий кричущий випадок — дитяча лікарня в Маріуполі, яку авіація агресора свідомо перетворила на руїни. Наслідки обстрілу продемонструвала Маріупольська міська рада у своєму телеграм-каналі.

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На медустанову скинули кілька бомб.

"Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація про постраждалих дітей уточнюють. Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо цим покидькам!" — йдеться в публікації.

[ + – ] Лікарня в Маріуполі після бомбардування

Як видно на кадрах, бомби потрапили в центр одного з корпусів, повністю зруйнувавши його. Наразі на місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають постраждалих.

За кілька хвилин після авіаудару експерший заступник Глави Національної поліції України, а нині — ректор Одеського державного університету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін повідомив про подробиці.

За його словами, вдарили по пологовому будинку №2.

"Пологового будинку більше немає, багато поранених і вбитих жінок. С@кі, росіяни, ви горітимете в пеклі!" — емоційно написав він на своїй сторінці у Facebook.

Фото: Скриншот

Пізніше з'явилися кадри евакуації поранених жінок, а також фото вирви, зробленої одним зі снарядів, що впали у двір лікарні.

[ + – ] Евакуація жінок та співробітників із зруйнованого корпусу лікарні

[ + – ] Вирва від однієї з авіабомб у дворі маріупольської лікарні Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, російські війська зірвали евакуацію мирного населення, відкривши стрілянину. Тисячі людей залишаються заручниками агресора в місті, що опинилося на межі гуманітарної катастрофи.