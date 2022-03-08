Загибель дитини, зрив евакуації та сотні тисяч "заручників": що відбувається в Маріуполі

Україна вже втретє не може евакуювати цивільних через постійні обстріли з боку військ РФ. Жертвою вторгнення окупантів також стала 6-річна дівчинка, яка через блокаду Маріуполя померла від зневоднення.

Російські окупанти створюють гуманітарну катастрофу в Маріуполі, обстрілюючи коридори, призначені для евакуації мирних жителів. Також війська РФ ведуть вогонь по руху вантажівок, які везуть до портового міста допомогу та продовольство для постраждалих. Фокус в одному матеріалі зібрав усю інформацію про те, що зараз відбувається в прифронтовому Маріуполі.

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Бої за Маріуполь — зрив евакуації

Як відомо, 8 березня з Маріуполя мала розпочатися евакуація мирного населення. За даними пресцентру штабу ООС, для безпеки цивільних українські військовослужбовці розчистили дороги від мін та зняли інженерні загородження. Проте окупанти не захотіли випускати жінок, дітей та пенсіонерів з Маріуполя та розпочали атаку в напрямку гуманітарного коридору.

Пресцентр штабу ООС назвав дії росіян геноцидом українського народу та пообіцяв, що дії російських військ не залишать безкарними.

[ + – ] Окупанти зірвали евакуацію мирного населення із Маріуполя

Варто зазначити, що російські окупанти вже втретє зривають евакуацію мирного населення Маріуполя. 6 березня з 10:00 до 21:00 мав діяти режим припинення вогню, щоб громадяни могли безперешкодно залишити прифронтове місто. Проте, війська РФ порушили домовленості та почали вести масований обстріл Маріуполя.

Щобільше, евакуювати мешканців портового міста намагалися на день раніше, 5 березня. Процедуру погодили з російською стороною, проте окупанти знову почали обстрілювати Маріуполь.

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також повідомила про те, що війська РФ утримують у заручниках сотні тисяч мешканців Маріуполя, обстрілюючи гуманітарні коридори.

За її словами, із Запоріжжя в напрямку портового міста через "Орехів-Пологи-Бельманка-Розівка-Республіка-Мангуш-Портівське" вийшов вантаж вагою понад 90 тонн з водою, медикаментами та продуктами. Верещук висловила надію, що Москва виконуватиме взяті на себе зобов'язання і почне дотримуватися режиму припинення вогню.

[ + – ] Гуманітарний вантаж із продуктами та ліками виїхав із Запоріжжя до Маріуполя

"Якщо продовжуватимуть обстрілювати й завдадуть шкоди життю та здоров'ю людей у межах гуманітарного коридору, ми негайно звернемося до Міжнародного трибуналу з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які приймали рішення та не дотрималися обіцянки… Слідкуйте, будь ласка (звернення до західних партнерів — ред.), за ситуацією в маріупольському напрямку, де буквально в заручниках опинилися 300 тисяч людей. Це гуманітарна катастрофа, яка потребує уваги всього світу", — додала Верещук під час ранкового брифінгу, який проходив 8 березня.

[ + – ] Окупанти, обстрілюючи Маріуполь, тримають у заручниках понад 300 тисяч людей, — Верещук

Бої за Маріуполь — загибель мирних жителів

Глава Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, публікуючи статистику жертв обстрілів у регіоні, повідомив, що у влади немає точної цифри загиблих та поранених серед цивільних у Маріуполі. За його словами, портове місто та Волноваха все ще заблоковані російськими військами, що ускладнює підрахунок.

[ + – ] ДонОДА не може опублікувати точну статистику загиблих та поранених жителів Маріуполя

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке опублікували 8 березня, заявив, що через дії окупантів у Маріуполі померла дитина. За словами глави держави, в портовому місті вперше з часів вторгнення нацистської армії від зневоднення помер неповнолітній.

"Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. В 2022 році!" — заявив Зеленський під час відеозвернення.

[ + – ] Через російських окупантів у Маріуполі від зневоднення померла дитина, — Зеленський

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підтвердив інформацію, що внаслідок блокади міста, яку організували російські війська, від зневоднення померла дитина.

"За цією історією життя 6-річної Тані, яку ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мама загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя. Ми не можемо собі уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому не винній дитині. Останні хвилини свого життя вона була одна, знесилена, злякана і відчувала страшну спрагу", — розповів міський голова портового міста.

[ + – ] У Маріуполі від зневоднення померла дитина, — мер Бойченко

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський давав інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Спілкуючись із журналістами, глава держави не відкинув, що Україна та Росія можуть знайти компроміси для припинення повномасштабної війни. Зеленський також стверджував, що перемовники можуть обговорювати пункти РФ про визнання Криму та ОРДЛО, проте про капітуляцію, за словами президента, мови йти не може.

Також Фокус у своїй статті розповідав, до яких країн евакуюються українці та яку допомогу там отримують.