Евакуювати жителів Маріуполя вчергове не вдалося, — Кириленко

Колона з мирними жителями не змогла залишити обложене місто через сильний обстріл з боку російських військ.

Друга спроба евакуації мирних громадян із Маріуполя не відбулася. Як повідомив 6 березня начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook, евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла залишити межі міста через потужний обстріл російських військ.

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"Росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно", — повідомив Кириленко.

Він також додав, що колона з гуманітарною допомогою сьогодні виїхала із Запоріжжя до Маріуполя, але кінцевого пункту поки що не досягла.

Цю інформацію підтверджують бійці батальйону "Азов". У Twitter вони повідомили, що чергова спроба "зеленого коридору" для цивільних осіб закінчилася обстрілами з боку окупаційних військ РФ, і саме тими місцями, по яких повинен був проходити транспорт.

Тим часом у обложеному місті гуманітарна ситуація погіршується. Як повідомляє координатор гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) в Україні Лоран Лігоза, запаси продовольства у місті закінчуються. Відсутня електрика та опалення, немає води. Інтернет та телефонний зв'язок відключені. За його словами, люди буквально змушені виживати, розтоплюючи сніг, щоб отримати хоч трохи води.

Нагадаємо, що на 6 березня Маріуполь продовжує залишатися в блокаді. За словами начальника патрульної поліції міста Михайла Вершиніна, люди залишаються у сховищах, де перебувають в істериці, але намагаються організовуватися та допомагають одне одному.

Учора, 5 березня, евакуацію з Маріуполя скасували через обстріл. За словами Павла Кириленка, евакуацію було заплановано на 11 годину ранку гуманітарним "зеленим" коридором з Маріуполя до Запоріжжя. У той же час, за інформацією російських ЗМІ, для жителів міста був організований "зелений" коридор у східному напрямку трасою Маріуполь-Новоазовськ.