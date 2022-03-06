Эвакуировать жителей Мариуполя в очередной раз не удалось, — Кириленко

Колонна с мирными жителями не смогла покинуть осажденный город из-за сильного обстрела со стороны российских войск.

Вторая попытка эвакуации мирных граждан из Мариуполя не состоялась. Как сообщил 6 марта начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook, эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла покинуть пределы города из-за мощного обстрела российских войск.

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"Россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города. Вывозить людей в таких условиях предельно небезопасно", — сообщил Кириленко.

Он также добавил, что колонна с гуманитарной помощью сегодня выехала из Запорожье в Мариуполь, но конечного пункта пока не достигла.

Эту же информацию подтверждают бойцы батальона "Азов". В Twitter они сообщили, что очередная попытка "зеленого коридора" для гражданских лиц окончилась обстрелами со стороны оккупационных войск РФ, и именно по тем местам, по которым должен был проходить транспорт.

Тем временем в осажденном городе гуманитарная ситуация ухудшается. Как сообщает координатор гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в Украине Лоран Лигоза, запасы продовольствия в городе заканчиваются. Отсутствует электричество и отопление, нет воды. Интернет и телефонная связь отключены. По его словам, люди буквально вынуждены выживать, растапливая снег, чтобы получить хоть небольшое количество воды.

Напомним, что на 6 марта Мариуполь продолжает оставаться в блокаде. По словам начальника патрульной полиции города Михаила Вершинина, люди остаются в убежищах, где пребывают в истерике, но стараются организовываться и помогают друг другу.

Вчера, 5 марта эвакуацию из Мариуполя отменили из-за обстрелов. По словам Павла Кириленко, эвакуация была запланирована на 11 часов утра по гуманитарному "зеленому" коридору из Мариуполя в Запорожье. В то же время, по информации российских СМИ, для жителей города был организовани "зеленый" коридор в восточном направлении по трассе Мариуполь–Новоазовск.