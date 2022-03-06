Эвакуация из Мариуполя: что известно о гуманитарном коридоре

В Мариуполе четвертый день нет воды и третий день нет электроэнергии и тепла, магазины давно пустые, пишут жители осажденного города.

На 11 день военных действий, Мариуполь не получил гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. Город продолжает оставаться в блокаде, но ситуация в нем контролируемая, сообщает сайт 0629 со ссылкой на начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

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Люди в Мариуполе живут в укрытиях, они организовались, и помогают друг другу.

"Люди у нас чудесные. Они немного истерят, но истерика помогает им выжить. Люди быстро учатся, и понимают, что безопасное место для них — это подвал или бомбоубежище", — говорит Вершинин.

[ + – ] На видео — предположительно жители Мариуполя требуют убрать военную технику ВСУ из-под их домов.

В настоящее время в Мариуполе нет электроэнергии, тепла, еды и воды. По словам Вершинина, воду рассчитывают в ближайшее время доставить в наиболее пострадавшие районы Мариуполя.

Гуманитарные грузы в Мариуполь пока не доставлены. В городе действуют Национальная полиция, Патрульная полиция и Нацгвардия. Они помогают сохранять порядок в Мариуполе. Город находится полностью под контролем украинских властей, несмотря на попытки паникеров заявлять о том, что власти их бросили.

Тем временем, Мариупольский горсовет сообщил, что с 12:00 в городе начинается эвакуация мирного населения.

В сообщении подчеркивается, что дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.

Тем временем, боевики "ДНР" утверждают, что гуманитарный коридор в Мариуполе не открывают "украинские националисты".

Ранее Фокус сообщал, что Мариуполь находится без связи, электричества, тепла и воды с 3 марта 2022 года. Гуманитарный коридор в городе не удалось открыть из-за боев, которые идут в Запорожской области.