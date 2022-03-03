"Держим позиции". Мариуполь выстоял и готовится к обороне

Мариуполь Донецкой области уже сутки без связи, электричества, тепла и воды – фактически в блокаде, но в полной боевой готовности.

"Стоим", – такими словами заканчивает каждый свой пост в соцсетях житель Мариуполя, активист инициативной группы "Вместе!" Петр Андрющенко.

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"Мариуполь выстоял. Наша армия вместе с азовцами отражают все попытки его захватить – лупят русню и их железяки. "Держим позиции. Город не сдадим", — написал мне утром армеец", — пишет в Фейсбуке Татьяна Игнатченко.

В общей сложности прошедшие сутки в Мариуполе были относительно тихими. После суток обстрелов коммунальщики пытаются восстанавливать коммуникации.

Но Россия и ее армия создают гуманитарную катастрофу в городе, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Частично разрушена важная инфраструктура жизнеобеспечения города. Прекращено железнодорожное сообщение: мосты разрушены, поезда разбиты. Нет возможности поставлять продукты, лекарства, детские товары в город.

"Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде", — говорится в заявлении городских властей. Из-за постоянных обстрелов из Мариуполя нельзя вывезти раненых, женщин и детей.

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Местные власти и активисты пытаются создать коридор для гуманитарной миссии, договориться о режиме тишины для восстановления электроснабжения.

Еще одна важная проблема – отсутствие мобильной связи. Со вчерашнего дня жители Мариуполя во всех районах "вне зоны досягаемости".

Волонтеры создали телеграм-канал для поиска близких по Мариуполю "Ищу родных – Мариуполь", и призывают добавляться.

"Связи нет из-за отсутствия электричества, – объясняет Петр Андрющенко. – Поэтому не волнуйтесь из-за того, что не можете выйти на связь с близкими. Номера не отвечают именно из-за этого. Другая сторона отсутствия связи – информационная защищенность. Всю ночь орки и коллаборанты информационно атаковали город по радио на FM-волнах и через интернет. И это было как бросать гранаты в бездну. А нам это дало возможность подготовить информационное контрнаступление. Отдельная благодарность всем информационным воинам – вся наша работа пошла туда, куда надо, и некоторым оркам не было так мирно спать, как городу».

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждает: сегодня распространяют много фейков, в частности, о том, что город сдался, поэтому нужно руководствоваться только официальными источниками информации.