Седьмой день войны: наступление врага под Сумами и Черниговом захлебывается

По информации Офиса президента, российские войска практически не двигаются, а их военных добивают наши воины и партизаны.

На Черниговском и Сумском направлении передвижение оккупантов остановлено.

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"Они там практически не двигаются, их добивают наши военные и партизаны, начав настоящую охоту за тыловыми колоннами противника", — рассказал сегодня на брифинге Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины.

Сумщина

Вчера ночью Дмитрий Живицкий, глава Сумской военной администрации, обратился к ВСУ с просьбой о поддержке, поскольку в область зашло около десятка тысяч единиц техники российского оккупанта. Поддержка не замедлила явиться — за ночь уничтожили около 500 единиц в окрестностях Ромнов, Лебедина, Ахтырки, Конотопа.

Утром в Конотопе подразделения ВС РФ требовали отдать город под их контроль. В результате переговоров с мэром города Артемом Семенихиным и Дмитрием Живицким город остается под контролем украинских властей, войска оккупантов в Конотоп не входят. "Есть договоренность, что мы по ним не будем стрелять, и не будет взаимных провокаций. Они остаются стоять на своих позициях", — сообщил Дмитрий Живицкий.

На севере области, в Глухове и Шостке, ситуация относительно спокойная, как сообщили в утренних обращениях мэры городов.

Черниговщина

Сегодня на юге области, где противник пытается прорваться к Киеву, ситуация относительно спокойная. По оперативной ситуации Генштаба ВСУ продвижение противника остановлено в районах Козельца, Бобровицы. Также ВСУ отбросили от Прилук крупное соединение врага. Нежин также под контролем, по сообщению мэра города Александра Кодолы.

1 марта состоялся бой ВСУ и российских оккупантов под Крутами. Этот городок на юге Черниговщины к востоку от Нежина имеет важное символическое значение — как место, где в 1918 году состоялся бой армии УНР и киевских курсантов с силами большевиков, наступавших на Киев. В 2022-м вражеская армия также пыталась пройти, обстреляв село Памятное на подходах к Крутам. Солдаты оккупанта фотографировались на фоне мемориального комплекса "Памяти героев Крут", а затем обстреляли памятник. Однако подразделения ВСУ и Теробороны разбили врага. По рассказам местных жителей после боя около 200 тел русских солдатов и офицеров собирали по всей округе, а затем увезли в сторону Сумщины.

В полдень 2 марта областной центр снова обстреляли, нанеся множество разрушений в жилой застройке, пострадала районная больница, отделение полиции, как сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА.

Однако Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наступление врага на Чернигов остановлено. По словам Владислава Атрошенко, мэра города, оккупанты пытались прорваться сразу с двух направлений, западного и северного, но ВСУ отбили нападение. Также Атрошенко призвал горожан готовиться к уличным боям и защищать родную землю: "Мы победим этого сумасшедшего путина. Нам надо выстоять, и мы выстоим", — сказал мэр.

Гуманитарная ситуация

В Конотопе на Сумщине обеспечивают работу коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой помощи, продуктовых и гуманитарных перевозок. Дополнительно устанавливают блок-посты в глубине города.

Также Сумская областная военная администрация запретила магазинам и производителям региона повышать цены на основные продовольственные и непродовольственные товары.

В результате обстрелов в Чернигове только в городской больнице умер один человек, пятеро пострадали, данные о потерпевших уточняются, сообщает "Суспільне Чернігів".

Ранее Фокус писал об артобстрелах военного городка и артиллерийского училища в Сумах. Сводку Фокуса о военной ситуации на Северщине за 1 марта можно прочитать здесь.