Шестой день войны. Сумщина защищается, на Черниговщине армия из Беларуси

Жителей Сумской и Черниговской областей призывают оставаться дома и не подходить к окнам. В обоих регионах зафиксированы случаи мародерства.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях остается непростой. В утреннем сообщении 1 марта Генеральный штаб ВСУ отмечает, что "на Северщине продолжаются оборонные бои, чтобы не допустить продвижение противника к столице из северо-восточного направления".

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Сумщина

Основные усилия врага сосредоточены крайних северных и на южных участках границы Сумщины.

"Ситуация на севере области, в Белополье и Ворожбе, остается более-менее спокойной. Но как и прежде, в осаде Конотоп и Лебедин, на севере трасса у села Бачивськ остается под контролем врага. Сумы также в осаде, но мы отбиваем некоторые блок-посты, уничтожаем десятки единиц техники. Мы надеемся организовать соединение городов нашей области, чтобы был проезд нашим военным и контроль основных дорог области", — рассказал Дмитрий Живицкий, глава Сумской военной администрации, об итогах 28 февраля.

Также Живицкий сообщил, что в области успешно работают спецподразделения ВСУ, уничтожая сотни боевых единиц врага с помощью "Байрактара", в частности, около 100 танков, 20 систем залпового огня "Град", бензовозы, бронетехнику.

Брошенная техника ВС РФ на Сумщине

Город Ахтырка, крупный населенный пункт на входе в область из РФ, оказывает наибольшее сопротивление и, к сожалению, пострадал. Военная часть в Ахтырке была обстреляна вражескими "Градами" и полностью разрушена, погибло более 70 военнослужащих, есть погибшие среди мирных горожан.

Однако на утро 1 марта ситуация в городе выровнялась. Городской голова Ахтырки Павел Кузьменко рассказал, что ВСУ успешно отбросили силы врага от города и теперь ведут действия в районе.

К полудню 1 марта оккупанты стали продвигаться вглубь области. В частности, по сообщениям Дмитрия Живицкого через город Тростянец прошла колонна вражеской техники, в селе Низы под Сумами также наблюдается вражеская техника — с белыми флагами и пленными украинцами. На окраине самого областного центра уличные бои, поэтому горожан просят не выходить из домов и держаться подальше от окон.

Несмотря на относительное затишье города на севере Сумщины готовятся отбивать атаки врага. Как сообщил Николай Нога, мэр Шостки, город занимает круговую оборону, устанавливает блок-посты, созданы отряды самообороны для патрулирования улиц и поддержания общественного порядка, в городе введены комендантский час и система пропусков.

Черниговщина

Несмотря на то, что 27 марта Александр Лукашенко, президент Беларуси, в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что он не станет атаковать Украину, это все же происходит. Присутствие беларусских войск, с маркировкой 0, на Черниговщине фиксируют уже третий день, а сегодня увидели колонну, двигавшуюся из районного центра Городни в сторону Чернигова. Это "Суспільному Чернігів" подтвердил Виталий Кириллов, спикер регионального управления теробороны "Север".

К полудню Чернигов обстреляли — от ударов залповых систем "Град" пострадали жилые районы на окраинах города, как сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА.

На юге области враг пытается продвинуться к Броварам — по трассе от Бобровицы. Днем в город зашли колонны противника, ведутся бои.

ВСУ продолжает отражать атаки врага. Ведутся бои под Нежином, чтобы не допустит врага в город. Тем временем в Чернигове получили современное вооружение от британских партнеров, как сообщают в оперативном командовании "Север".

Гуманитарная ситуация

На Сумщине сегодня состоялся первый обмен пленными — одного российского офицера обменяли на пять бойцов теробороны, сообщает Дмитрий Живицкий.

На Черниговщине участились случаи мародерства. Оккупанты отбирают у жителей сел и городков мобильные телефоны, еду, ценные вещи. Ночью в Корюковке обокрали церковь и вынесли продукты. Как рассказал диакон Александр Кошевой, "пищу они крадут, значит у них проблемы. Не давайте им ничего, пусть идут домой и просят еду у путина".

По данным "Укрзалізниці" на сегодня железнодорожные станции Сумской области не работают, сообщения нет. Вокзалы Чернигова, Нежина и Прилук работают, но железнодорожное сообщение есть только в Прилуках.

Ранее Фокус писал о военной ситуации на Сумщине и Черниговщине. Также утром 1 марта Владислав Атрошенко, мэр Чернигова, заявил о денежном поощрении жителям области за захват танков и пленных или убитых оккупантов.