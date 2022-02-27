Хроника войны: Чернигов и Сумы под контролем Украины, враг рвется в Киев (фото)

По данным Генштаба ВСУ, вражеские подразделения пытаются через Черниговскую область добраться до Киева и заблокировать столицу с востока, пока на западе войска РФ пересекают трассу на Житомир.

27 февраля российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия, поэтому активно используется железнодорожная инфраструктура Республики Беларусь для доставки военных грузов для российских оккупационных войск на территорию Украины. Подразделения Центрального военного округа ВС РФ продолжают движение по направлениям Борисполя (Киевская область) и Ични (Черниговская область). Осуществляется выдвижение резервов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба ВСУ, 27 февраля одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии России. Рота уничтожена вместе с личным составом. Фото и видеоподтверждений этому еще нет.

"Противник обустроил понтонную переправу в районе населенного пункта Комарина (Беларусь) через реку Десна и в районе Оране (Киевская область) через Тетерев", — сообщили в Генштабе.

Также, по данным Генштаба, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи на территории РБ.

Фото: Черниговский областной ТЦК Фото: Черниговский областной ТЦК

"На Северском направлении (Черниговщина) российские оккупанты силами до 14 БТГр (из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии) завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева с северо-восточного направления. После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты совершают обход города в направлении Ивановки и Козельца. В направлении Сумы, Прилук враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен. Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинилась на глубину до 120 км. Враг остановлен", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил в Фейсбуке сегодня: "Ситуация непростая и она стремительно развивается. Всех черниговцев прошу выходить из домов только при необходимости. Я нахожусь на рабочем месте. Только подписал распоряжение о круглосуточном дежурстве ответственных руководителей. Объекты критической инфраструктуры города по состоянию на 9 часов утра невредимы".

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что украинская армия отстояла Чернигов, а также Киев, Харьков и Мариуполь.