Хроніка війни: Чернігів та Суми під контролем України, ворог рветься до Києва

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворожі підрозділи намагаються через Чернігівську область дістатись Києва та заблокувати столицю.

27 лютого російська армія відчуває гостру нестачу палива та продовольства, тому активно використовується залізнична інфраструктура Республіки Білорусь для доставки військових вантажів для російських окупаційних військ на територію України. Підрозділи Центрального військового округу ЗС РФ продовжують рух за напрямками Борисполя (Київська область) та Ічні (Чернігівська область). Здійснюється висування резервів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу ЗСУ, 27 лютого одним із підрозділів Збройних Сил України внаслідок боїв у районі населеного пункту Прилуки знищено танкову роту армії Росії. Рота знищена разом із особовим складом.

"Противник облаштував понтонну переправу в районі населеного пункту Комарина (Білорусь) через річку Десна та в районі Орані (Київська область) через Тетерів", — повідомили у Генштабі.

Також, за даними Генштабу, РФ перебазувала тактичну авіаційну групу літаків Су-34 із Московської області на аеродром Барановичі на території РБ.

Фото: Черниговский областной ТЦК Фото: Черниговский областной ТЦК

"На Сіверському напрямку (Чернігівщина) російські окупанти силами до 14 БТГр (зі складу 90 танкової дивізії та 41 загальновійськової армії) завершили перегрупування і продовжили наступ з метою блокування Києва з північно-східного напрямку. Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти Іванівки та Козельця.У напрямку Суми, Прилук ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений. Частина сил Північного флоту ЗС РФ у складі двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука, вклинилася на глибину до 120 км. — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив у Фейсбуці сьогодні: "Ситуація непроста і вона стрімко розвивається. Усіх чернігівців прошу виходити з будинків лише за необхідності. Я перебуваю на робочому місці. Тільки підписав розпорядження про цілодобове чергування відповідальних керівників. Об'єкти критичної інфраструктури міста стан годині ранку неушкоджені".

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що українська армія відстояла Чернігів, а також Київ, Харків та Маріуполь.