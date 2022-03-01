Вывесили белые флаги и атакуют людей: под Сумами идут уличные бои

Местный житель попытался остановить вражескую колонну в Роменском районе и танк раздавил его вместе с автомобилем.

На окраине Сум начались уличные бои с российскими войсками, которые расстреливают мирное население. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Украина 24".

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Сообщается, что перестрелка началась на въезде в городсо стороны села Низы Сумского района, куда въехали вражеская колонна из бронемашин и БТРов. Источники в штабе военно-гражданской администрации сообщили, что оккупанты везут на борту пленных бойцов территориальной обороны, которые пытались сдержать вторжение в Низах.

[ + – ] Маршрут из Низов в Сумы на карте Фото: Скриншот

Как добавил в Facebook глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, российская техника ездит по населенному пункту и близлежащим селам с белыми флагами и атакует мирное население.

"Будьте в домах, подальше от окон! Не выходите на улицу!", — обратился он к местным жителям.

В другом посте Дмитрий Живицкий предупредил о колоне тяжелой вражеской техники, которая едет через город Тростянец. По его словам, здесь и в самих Сумах возможны уличные бои.

[ + – ] Маршрут Тростянца в Сумы на карте Фото: Скриншот

Как сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры, вражеская техника появилась также в селе Погожая Крыныця Роменского района. 28 февраля местный житель по имени Николай выехал перед вражеской колоной на собственном автомобиле, пытаясь помешать продвижению оккупантов, однако танк попросту переехал машину, в результате 47-летний водитель погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство и проводят досудебное расследование.

[ + – ] Уничтоженный танком автомобиль в Погожей Крыныце Фото: Facebook [ + – ] Уничтоженный танком автомобиль в Погожей Крыныце Фото: Facebook

Ранее писали, что 28 февраля российские войска понесли тяжелые потери на рубеже Сумы-Ахтырка-Полтава. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты лишились большого количества военных и боевой техники. Кроме того, украинские войска остановили в районе Хомутовки, Глухова и Батурина 3 батальонно-тактических групп противника, которые следовали в сторону Чернигова и Киева.

28 февраля также стало известно, что в Сумской области из-за боевых действий взорвалась нефтебаза в Ахтырке. Военная администрация успела предупредить жителей о воздушной угрозе, чтобы они спрятались в убежища.

Фокус также писал о событиях пятого дня войны с Россией в Украине. Оккупанты использовали возможности для возможного наступления на выбраных направлениях, однако ВСУ дало им достойный отпор. Как заявил бывший лидер боевиков "ДНР" Игорь Гиркин, Сумы и другие блокированные украинские города на тот момент зачищать не планировали.